Biodiversität: Weniger roden, mehr Tiere

Nikodemus Colloredo-Mannsfeld hat mit Gemeinde und Jägerschaft einen Plan gefasst, um der Biodiversität am Göllersbach mehr Raum zu geben. Gemeinsam mit Bürgermeister Ernst Kreuzinger hat man es geschafft, diesen Plan zwischen Stockerau und Göllersdorf umzusetzen. Ziel ist es, Tieren im Einklang mit Mensch und Landwirtschaft ein sicheres und artgerechtes Habitat anzubieten.

Aufgrund regelmäßiger Überschwemmungen wurde der Göllersbach ab dem 19. Jahrhundert mehrmals reguliert. Seine heutige Form erhielt der Bach in den 1970er-Jahren. In den vergangenen Jahren haben sich die gesetzlichen Regelungen und Fachgrundlagen für den Umgang mit Gewässern grundlegend verändert. Ein großer Schritt hin zu einem nachhaltigeren Gewässermanagement war die Wasserrahmenrichtlinie, deren Ziel es ist, die Gewässer in einen „guten Zustand“ zu versetzen oder diesen zu bewahren.

Hecken oberhalb der Ufer für Nahrung

Gewässerunterhaltung beinhaltet neben der Sicherstellung des Abflusses und Hochwasserschutzes auch die Beachtung ökologischer Belange. Bisher wurden beide Seiten des Bachlaufs gerodet, um einen zu starken Bewuchs, der den Abfluss des Gewässers behindern könnte, zu vermeiden.

Dadurch wurde der Lebensraum der Tiere, die am Uferrand leben und brüten, stark eingeschränkt. Um die Biodiversität wiederherzustellen, werden die Flächen nun nur mehr wechselseitig gemäht, sodass immer ein Teil des Bewuchses stehen bleibt und als Schutz für die Tiere dient. Weiters ist angedacht, dass oberhalb der Ufer niedrige Hecken, die auch als Nahrung dienen, gepflanzt werden.

Bürgermeister Ernst Kreuzinger: „Wir sind, glaube ich, die erste Gemeinde die so dafür sorgt, dass die Umweltsünden der letzten Jahrzehnte abgemildert werden. Auch das Land Niederösterreich hat jetzt so eine Vorgangsweise für die Bäche vorgesehen. Wir sind aber hier mindestens schon ein Jahr voraus, darauf sind wir stolz.“

Auch Oberolberndorfs Jagdleiter Leopold Hoch ist erfreut: „Es ist schön, zu sehen, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert. Viele Jagdkameraden helfen mit, und so können wir zeigen, dass wir nicht nur aufs Schießen aus sind, sondern auch die Hege und Pflege ein großes Anliegen ist.“

„Der Göllersbach und alle anderen Bäche sind die Adern eines Landes“, so Colloredo-Mannsfeld, und er meint weiter: „Die ersten Erfolge unserer Maßnahmen sind schon zu sehen. Bei der jährlichen Vogelzählung konnten schon mehr Tiere erfasst werden und auch der seltene Eisvogel brütet wieder am Göllersbach.“

