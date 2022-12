Familie mit Baby ohne Strom und Heizung

Eine böse Überraschung erlebte eine Familie, als sie an einem späten Nachmittag nach Hause kam und das Licht aufdrehen wollte. Nichts ging mehr. Die Vermutung, es könnte ein kurzzeitiger Stromausfall sein, bestätigte sich nicht. Bei Überprüfung des Schaltkastens wurde klar, dass der Strom abgedreht wurde.

Die junge Mutter eines acht Wochen alten Säuglings versteht die Abschaltung nicht: „Ich war am 8. September persönlich bei der EVN-Zweigstelle in Stockerau und habe einen Anbieterwechsel vorgenommen. Vorher waren wir bei dem Kärntner Energieversorger Pullstrom, mussten aber, da der Kilowattpreis bei diesem Anbieter in immense Höhen stieg, auf den günstigeren EVN-Tarif umsteigen.“

Eine EVN-Angestellte nahm den Antrag an und sicherte zu, dass die Bearbeitung so schnell wie möglich vonstattengehen wird. „Dadurch war die Sache für mich erledigt, ich wunderte mich nur, dass ich keine Empfangsbestätigung erhalten habe“, war die Sierndorferin erstaunt.

Nacht mit Baby ohne Licht, Heizung und Warmwasser

Diese Gutgläubigkeit wurde ihr zum Verhängnis. „Ohne Ankündigung wurde uns einfach der Strom abgedreht und ein Anruf bei dem Lieferanten Netz Österreich, der die Abschaltung vorgenommen hatte, brachte auch keinen Erfolg. Da es schon nach 16 Uhr war, war kein Monteur mehr verfügbar und wir mussten die ganze Nacht ohne Heizung, Warmwasser und Licht verbringen – und das mit einem acht Wochen alten Baby“.

An nächsten Vormittag wurde die Stromsperre aufgehoben und nach mehreren Telefonaten mit der EVN kam ans Tageslicht, dass der Antrag auf Anbieterwechsel nicht auffindbar war. Weiters wurde gesagt, dass die Verständigung zur bevorstehenden Stromabschaltung eine Woche zuvor zugesandt wurde. Dies verneint die Kundin.

Auf NÖN-Anfrage bei der EVN kam bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme, es gibt aber eine positive Reaktion: Die Familie erhielt von der EVN-Zentrale einen Anruf, in dem man sich für die Unannehmlichkeiten entschuldigte und als Entschädigung eine Gutschrift versprach.

Keine Nachrichten aus Korneuburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.