Freude über 620-Euro-Scheck für Sektion Darts

Vor Kurzem veranstaltete der Dartsverein ein Freundschaftsturnier mit den Blinden und Sehschwachen Österreichs, das bei allen Teilnehmern großen Anklang fand (die NÖN berichtete).

Die Verköstigung erfolgte den ganzen Tag über durch den Dartsverein. Bürgermeister Ernst Kreuzinger bedankte sich, dass den Blinden und Sehbehinderten so ein wunderschöner Tag beschert wurde und übergab an die Spieler der Sektion Dart und die vielen freiwilligen Helfer einen Scheck in Höhe von 620 Euro. Das Geld stammt vom ÖKB, der damit den Dartsverein unterstützte.