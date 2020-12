Coronabedingt überschaubar fand sich die Gratulantenschar in der Schlosspfarrkirche ein, um den 50. Geburtstag von Pfarrer Wolfgang Brandner zu feiern. Gemeinsam mit Pater Andreas Hiller und Pfarrvikar Viliam Döme zelebrierte er die Geburtstagmesse. Danach wurden an die Besucher 50 Rosen in den Farben des Vatikans überreicht, die sie anschließend mit den besten Wünschen an Pfarrer Brandner überreichen konnten.

Da Brandner seit 2018 Pfarrmoderator im Pfarrverband Großmugl-Sierndorf ist, fanden sich auch die Bürgermeister Karl Lehner aus Großmugl und Gottfried Muck aus Sierndorf ein, um „ihrem“ Pfarrer zum 50er zu gratulieren und ihm Geschenke zu überreichen. Ein besonderes Präsent erhielt der Jubilar vom Pfarrgemeinderat: Er konnte sich über zwei neue Messgewänder freuen, die liebevoll von Viliam Döme ausgesucht worden waren.

Brandner wurde 1970 im Tiroler Ort Strengen am Arlberg geboren, dort verbrachte er seine Jugend und erlernte den Beruf des Installateurs. Anschließend führte ihn sein Weg aber über das Spätberufenen-Seminar und das Aufbaugymnasium Horn zum Studium der Philosophie und Theologie nach Rom. 2005 ging er als Kaplan in die Pfarren Großmugl und Herzogbirbaum.

Seit 2007 ist Brandner Pfarrmoderator in beiden Weinviertler Pfarren, seit 2010 wirkt er auch in der Pfarre Senning und mit 1. September 2018 wurde der Geistliche zum Pfarrmoderator im Pfarrverband Großmugl-Sierndorf ernannt. -ks-