Die Sierndorferin Renate Eiben, die seit Jahren in der Musikszene in Stockerau und Umgebung wie der „KulturZone“ aktiv ist, erzählt im NÖN-Gespräch, wie sie den Corona-Lockdown empfunden hat und was demnächst auf dem Programm steht. „Mit Corona kam für uns das Nichts“, sagt Eiben, „das Nichts in Form von Absagen und Verschiebungen, danach einfach nur Funkstille, wie bei den meisten Kultur-Arbeitern. Keine Termine, keine Proben.“

Das Lächeln in ihrem Gesicht friert der Künstlerin ein, wenn sie von der ersten Covid-Welle des vergangenen Jahres spricht. Aber es kehrt zurück mit der Erzählung von der Wende zum Positiven, die sich für ihre „The Heartwarming Music Company“ zufällig ergab. Bei der Aufzeichnung eines YouTube-Videos im Februar in einem Wiener Kulturverein, dem ersten Auftritt nach fast einem Jahr, wurde den drei Musikerinnen des Ensembles die Idee nahe gebracht, doch mehr in deutscher Sprache zu singen. Jahrelang hatten die drei Heartwarming-Frauen Songs aus dem amerikanischen Folkmusik-Repertoire mit Lust und Leidenschaft nachgesungen und mit Gitarre, Bass und Geige instrumentiert, nicht ohne Erfolg. Jetzt aber, unter Pandemie-Bedingungen, schien die Zeit für etwas Neues gekommen.

„Es war ein bisschen so, als hätte jemand das Licht wieder eingeschaltet. Jetzt können wir unserer Band und unserer Musik einen ganz neuen Dreh geben“, sagt Eiben. Gemeinsam begann man mit der Suche nach geeignetem Liedgut und wurde fündig, etwa bei Georg Danzer und Schneewittchen. Dann schrieb Geigerin Claudia Fenzel, mit dem Südtiroler Liedermacher Dominik Plangger verheiratet, den Text zu „Lockdown-Blues“ und auch gleich die Musik. Ihre Kollegin Martina Baumann, Lead-Stimme und Gitarristin, tat begeistert das Ihre und so entstanden schnell eine Musik-Aufnahme und ein YouTube- Video, das recht bald nach Veröffentlichung im Netz viral ging.

„Bei Aufnahme und Video achteten wir streng auf die Einhaltung der Hygiene-Regeln, aber dem Ergebnis merkt man die Einschränkungen nicht an“, findet „Chefin“ Baumann. Die Reaktionen bei Facebook und YouTube reichen von „Weltklasse“, „Genialer Text“ bis „Urgut“ und „Das Lied ist der Hammer“. Dieses motivierende Feedback löste nun eine Welle der Kreativität aus, völlig virenfrei. Die mittlerweile geimpften Musikerinnen treffen sich wieder regelmäßig, aber in Zoom-Meetings oder Garten-Sessions, um die nur so sprudelnden Song- und Text-Ideen auszuwerten. Themen gibt es genug, aber nach dem Blues aus dem Lockdown hat man Lust bekommen, sich Positiverem zuzuwenden.

„radioYpsilon“ in Hollabrunn macht demnächst eine Sendung mit Baumann, ein weiteres YouTube-Konzert steht auch an. Für die „Zeit danach“ ist die „Heartwarming Music Company“ bereit, mit neuem Programm aus eigenen Songs und Liedern in Dialekt und Hochdeutsch wieder leibhaftig vor ihr Publikum zu treten, ganz sicher auch in Stockerau und Umgebung.