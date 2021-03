„Dass ich am 1. April meinen 50. Geburtstag feiern kann, grenzt an ein Wunder“, zeigt sich Norbert Glasl aus Lerchenau froh darüber, dass er nach seiner schweren Corona-Erkrankung noch eine zweite Chance auf ein langes Leben bekommen hat. „Angefangen hat alles Anfang November mit einer, wie ich dachte, Erkältung. Aber bald traten Fieber, Schüttelfrost und starker Husten auf. Am 5. November wurde ein PCR-Test gemacht, der leider positiv war, und ich begab mich in häusliche Quarantäne“, blickt er zurück. Am 10. November verschlechterte sich sein gesundheitlicher Zustand dramatisch und er wurde ins Landesklinikum Stockerau eingeliefert. Es folgten 16 Tage stationärer Aufenthalt, wovon Glasl 15 Tage lang beatmet werden musste.

„Da ich Diabetiker bin, stiegen durch die Krankheit meine Zuckerwerte stark an und gefährdeten zusätzlich meine Gesundheit.“ Auch neurologische Probleme traten auf, so hatte der 49-Jährige oft Sprachausfälle, Wörter fielen ihm nicht mehr ein. Der Tod war bereits Thema: „Es hat Tage gegeben, an denen ich schon mit meinem Leben abgeschlossen hatte.“ Er hatte Träume, in denen er sein eigenes Begräbnis gesehen hat. Dadurch glaubte er, schon „sehr nah an der Schwelle zum Tod“ zu stehen.

700 Euro vom ÖKB für Therapiekosten

Aber dank der „hervorragenden ärztlichen Betreuung und der liebevollen Betreuung durch das Pflegepersonal des Landesklinikums Stockerau“ konnte Glasl nach 16 Tagen das Spital verlassen. Falls er wieder krank werden sollte, würde er nur noch dorthin gehen.

„Es hat Tage gegeben, an denen ich schon mit meinem Leben abgeschlossen hatte.“ Norbert Glasl (49) überstand Corona-Erkrankung

Wie geht es Norbert Glasl heute, vier Monate nach seiner Erkrankung? „Besser, aber ganz gesund bin ich immer noch nicht. Ein positiver Nebeneffekt der Krankheit war, dass ich 13 Kilo abgenommen habe, dadurch wurden auch meine Zuckerwerte besser. Noch immer begleiten mich Müdigkeit und Schmerzen in der Brust. Laut meinen Ärzten werde ich aber wieder ganz gesund.“ Er gehe seit 1. März wieder arbeiten, würde aber nur noch einen halben Tag schaffen. Sein Arbeitgeber, die Stadtgemeinde Korneuburg, kommt ihm aber entgegen, worüber er sich sehr dankbar zeigt.

Als der Österreichische Kameradschaftsbund/Hauptbezirk Korneuburg von der Erkrankung seines „Mitkameraden“ erfuhr, beschloss der Vorstand, einen Unterstützungsbeitrag für Therapieaufwendungen und Heilbehelfe zur Verfügung zu stellen. ÖKB-Obmann Reinhard Graf konnte Glasl 700 Euro überreichen.