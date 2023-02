Neues Ortszentrum: Ein Treffpunkt für alle entsteht

Am Platz des alten Bauhofs soll ein Ortszentrum für die gesamte Bevölkerung entstehen. Bürgermeister Ernst Kreuzinger erläutert das Vorhaben, das erst ganz am Anfang steht: „Wir haben vorerst sechs Architekten eingeladen und um ihre Vorschläge gebeten. Im Bauausschuss werden wir die Vorschläge besprechen und überprüfen, welche Pläne am besten für die Gemeinde geeignet oder durchführbar sind.“

Bürger- meister Ernst Kreuzinger: „Wir werden die Bevölkerung über die Pläne informieren.“ Foto: privat

Und auf die Frage, was auf diesem Platz entstehen soll, sagt er: „Vorgesehen sind ein größerer Nahversorger, Geschäfte und Wohnungen – entweder betreutes Wohnen oder Mietwohnungen für junge Leute.“ Man wolle aber unbedingt das Gemeindeamt in die Pläne integrieren und es soll ein Veranstaltungsort als Begegnungsstätte für die Bevölkerung entstehen.

Wie sieht es mit der Zukunft des „Goldenen Adlers“ aus? „Auch hier ist noch alles offen.“ Es wurde noch keine Entscheidung getroffen, ob die Gebäude abgerissen oder renoviert werden. Die ersten Pläne werden im Sommer oder Herbst feststehen. Und auch für die Räumlichkeiten des alten Bauhofs, in denen Vereine untergebracht sind, werde sich eine Lösung finden. „Denn“, so Kreuzinger, „wir sind ja froh, dass das Vereinsleben bei uns so gut funktioniert.“

Besonders erfreut zeigt sich der Bürgermeister über die gute Kooperation: „Alle Frak tionen arbeiten zusammen und wir werden die Bevölkerung über jeden geplanten Schritt ausgiebig informieren.“

