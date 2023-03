ÖKB zeichnete auch einen Lebensretter aus

Der ÖKB der Ortsgruppe Sierndorf hielt mit Obmann Reinhard Graf und 77 Kameraden seine Jahreshauptversammlung beim Heurigen des Kameraden Franz Staribacher ab. General Rudolf Striedinger, Obmann Josef Krafek (Kameradschaft Eisernes Kreuz 1813) und der Hollabrunner ÖKB-Obmann Alfred Deimbacher nahmen die zahlreichen Ehrungen vor.

Richard Leeb wurde das „Leistungsabzeichen vom Heiligen Martin in Bronze“ übergeben. Der Miliz-Leutnant hat am 20. Oktober in Eisenstadt einem älteren Mann das Leben gerettet: Er hatte ihn im Assistenzeinsatz nahe der Kaserne leblos in seinem Garten liegend aufgefunden. Leeb alarmierte seinen Sanitätsunteroffizier aus dem Bezirk Schärding und einen Sani-Gefreiten aus Wien und begann rasch mit lebensrettenden Sofortmaßnahmen. Die drei Soldaten setzten die Reanimation fort, bis die Rettung eintraf.

Ehrungen (v.l.): Leopold Breitschopf, Ernst Kreuzinger, Gerhard Forstner, Rudolf Striedinger, Günther Geyrhofer, Wolfgang Heuer, Richard Leeb, Maria Breitschopf und Reinhard Graf. Foto: Andreas Haftner

„Es war für mich eine Selbstverständlichkeit, zur Hilfe zu eilen und so konnte dem gesamten Team ein kleines Weihnachtswunder gelingen“, erzählt Leeb, Gemeinderat in Ulrichskirchen-Schleinbach und als Miliz-Leutnant stellvertretender Kompaniekommandant der Assistenztruppe. Ministerin Klaudia Tanner zeichnete ihn und die zwei anderen Soldaten schon als Lebensretter aus.

Weitere Auszeichnungen:

Beitrittsurkunde: Hanka Spitzer, Christa Jung, Rene Foese, Daniela Haslinger und Werner Bolek

Dankesurkunde: Monika und Hans-Rudolf Gries

Kleines Verdienstzeichen: Georg Gritschenberger

Großes Verdienstzeichen: Franz Mantler

Verdienstmedaille in Silber: Marcel Havlicek und Johann Spitzer

Stern zum großen Ehrenzeichen am Bande in Silber: Karl Neunteufel

Reservisten-Ehrenschild: Werner Bolek, Gerald Karl Lenz und Reinhard Wildling

Ortsverbandsmedaille in Silber: Wilhelm Teuschl

Ehrenschutzengel in Gold: Maria und Leopold Breitschopf

Landesverdienstkreuz in Gold: Günther Geyrhofer

Leistungsabzeichen vom Heiligen Martin in Bronze: Richard Leeb

Obmann Graf begrüßte unter anderem Pater Andreas Hiller, General Rudolf Striedinger, Bürgermeister Ernst Kreuzinger, Landesgeschäftsführer Reinhard Wildling (Österreichisches Schwarzes Kreuz) und Vizepräsident Wolfgang Heuer. Die Jahreshauptversammlung schloss mit einer Jause und einem gemütlichen Beisammensein.

