Seit es die Aktion „Tut gut!“ gibt, beteiligt sich die Familie Doppler schon daran. Auch 2018 wurde Doppler wieder als „Tut gut!“-Wirt ausgezeichnet. „Wir waren von Anfang an dabei, weil wir in unserem Lokal die Kriterien erfüllt haben und diese Qualität auch unseren Kunden zeigen wollten“, so Christina Doppler.

„Die Gäste können auf einen Blick sehen, was es bei uns gibt“, ist auch Susanne Doppler von der Qualitätsauszeichnung überzeugt. Dabei haben Mutter Christine und ihre Töchter Christina und Susanne genaue Vorstellungen, was ein guter Wirt können muss: „Er deckt nicht nur eine Kategorie ab, sondern bietet seinen Gästen eine große Palette an Auswahlmöglichkeiten. Er sollte offen für Neues sein“, ist Christina Doppler die Vielfalt des Angebots wichtig.

„Die Produkte sind frisch und selbst gemacht. Es werden keine Fertigprodukte verwendet“, ergänzt Schwester Susanne Doppler die Eigenschaften eines guten Wirtshauses. „Es ist wichtig, dass ein guter Wirt auf jeden individuell eingeht, das Traditionelle hervorhebt, aber Modernes mitmacht“, so Christine Doppler.