Der ÖVP-interne Vizebürgermeisterwechsel von Johann Eckerl zu Christina Trappmaier-Hauer ist vollzogen, aber es kehrt keine Ruhe in der Sierndorfer Gemeindepolitik ein. In einem offenen Brief der vier Oppositionsparteien (BGS, Grüne, SPÖ und FPÖ) an alle Haushalte wird die Vorgangsweise von ÖVP-Ortschef Gottfried Muck hinterfragt.

Veronika Löwenstein Entwicklung verschlafen

Zur Vorgeschichte: Eckerl hatte sich im Vorfeld der Gemeinderatswahlen zu einer Runde mit den Oppositionsparteien getroffen, um Gespräche zu führen. Dies sickerte zu Muck durch, der – wie jetzt in dem offenen Brief zu lesen ist – Eckerl für den angestrebten „Machtwechsel“ abgestraft hatte. Er bewegte seinen Vize durch eine Unterschriftenaktion, die offenbar von allen ÖVP-Gemeinderäten unterstützt wurde, zum Rücktritt.

NÖN RobertKoppensteiner,FPÖ.

Am 1. Juli legte Eckerl sein Amt zurück. Bei der Gemeinderatssitzung im Juli auf seine Vorgangsweise angesprochen, schob Muck den „Schwarzen Peter“ der Opposition zu: „Der oder diejenigen, die Eckerl zum Machtwechsel verführt haben, haben die Verantwortung für diese Geschichte.“

NOEN Martin Koubek, SPÖ.

Die Oppositionsparteien kontern nun in einem gemeinsamen offenen Brief. „Ja, es gab Gespräche zwischen uns und dem Vizebürgermeister, da dieser auch den Slogan lebte ,red ma mitanand‘ und ja, es gab großen Redebedarf. Wir sind der Meinung: Die vielen Missstände, das fehlende wirtschaftliche Denken, die laufenden Verstöße gegen die Gemeindeordnung und vor allem die Schuldenpolitik von Muck sollten zum Wohle aller Bürger beendet werden“.

NOEN Alfred Collmann, Grüne.

Die gesamte Opposition wolle sich im Sinne einer gelebten Demokratie mehr in das Gemeindegeschehen einbringen. „Dies wurde und wird seitens Muck jedoch vehement verhindert. Akzeptiert werden ausschließlich die Vorgaben des Bürgermeisters, wobei alle ÖVP-Mitglieder diese oft unüberlegt und vorbehaltlos in den Sitzungsgremien mittragen. Das alles hat mit Demokratie nichts mehr zu tun.“

NOEN Gerhard Wünsch (BGS).

Näheres wolle man derzeit noch nicht sagen, verweisen die Oppositionsführer auf den Inhalt des Flugblattes. Auf diesen offenen Brief angesprochen, betont der angegriffene Bürgermeister Muck: „Die Sache ist für uns abgeschlossen. Wir wollen keinen verlängerten Wahlkampf, sondern für Sierndorf arbeiten. Wenn die Opposition nicht aus dem Wahlkampfmodus herauskommt, ist das ihre Sache. Wir wollen für die Bürger arbeiten, dafür wurden wir gewählt.“