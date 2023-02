Personalrochade bei der Bürgerliste

Er ist stolzer Vater von zwei Kindern, Opa von vier Enkeln und widmet sich seit über 25 Jahren als Obmann dem Tennisverein. Ihm ist die Zukunft von Sierndorf wichtig und er sagt: „Viele Missverständnisse entstehen dadurch, dass die Angelegenheiten nicht ausgesprochen werden.“ Als Fraktionsführer wird Gerhard Wünsch agieren: „Wir sind bemüht, uns auch in der neuen Konstellation in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister weiterhin positiv in die hiesige Gemeindepolitik einzubringen.“ -ks-

