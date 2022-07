Pflegestelle: Ein Paradies für kleine Igel

Werbung

„Renates Flausen in Igelhausen“, so der Name der Facebook-Gruppe – und es geht tatsächlich um den stacheligen Vierbeiner. Renate Gruber bestückt die Seite regelmäßigen mit Fotos aus ihrem Igelhausen in Sierndorf: Die NÖN stattete ihr einen Besuch in ihrem Zweifamilienhaus, umgeben von viel Grünland, ab.

„Igelmami“ Renate Gruber freut sich, dass ihr Schützling schon so viel zugenommen hat. Foto: Karin Schuhböck

Gruber erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass sie nun als „Igelmami“ eine Aufzuchtsta tion für verwaiste, verletzte und kranke Igel betreibt. „Angefangen hat es mit einem sehr dünnen Igel, der eines Tages in unsrem Garten aufgetaucht ist und das Vogelfutter aus den Futterhäuschen fraß. Da habe ich begonnen, mich über die richtige Ernährung für Igel zu informieren, und gesehen, dass Vogelfutter nicht gerade das richtige für die Insektenfresser ist, und so habe ich Igelfutterstellen mit Katzenfutter und Wasser aufgestellt“, erzählt sie von ihren ersten Schritten.

Kranken Igel über Wildkamera entdeckt

„Bei den Igeln sprach es sich schnell herum, dass es bei uns immer gefüllte Näpfe gibt, und so kamen immer mehr zum gedeckten Tisch“, lächelt Gruber. „Ich baute das erste Futterhaus mit zwei Eingängen und einer Wildkamera, um zu sehen, was sich bei der Futterstelle tut, und entdeckte eines Tages einen offensichtlich kranken Igel, der dringend Hilfe benötigte.“

Ihre Kenntnisse über Igel seien damals noch nicht groß gewesen: Gruber wandte sich an die „Igelfreunde für ganz Österreich“: „Obfrau Tanja Wolf stand mir sofort mit Rat und Tat zur Seite, und so konnte ich das kranke Tier versorgen.“

Auf die Frage, wie sie dann zu einer Pflegestelle wurde, antwortet Gruber: „Da ich eine große Liebe zu den Igeln entwickelt hatte, habe ich mich weitergebildet und mich schlussendlich bei ‚Igelfreunde aus ganz Österreich‘ als Pflegestelle angeboten. Wenn in meiner Umgebung hilfsbedürftige Tiere gefunden werden, werden sie über die Igelhilfe-Vermittlung zu mir gebracht.“

Derzeit leben sieben verwaiste Babyigel in Igelhausen. Am 13. Juni ist Yari mit 55 Gramm aus Leobendorf gekommen. Jetzt wiegt er schon 338 Gramm und konnte ins Freigehege gesetzt werden. Die Drillinge Gregory, Griffin und Grace wurden am 20. Juni aus Riedenthal bei Wolkersdorf geholt und wogen nur etwa 70 Gramm. Die Zwillinge Nicki und Noah kamen am 22. Juni, wogen nur 44 und 46 Gramm, waren erst drei Tage alt und benötigten spezielle Aufzuchtmilch. Jetzt bringen sie schon 218 und 224 Gramm auf die Waage. Dori kam mit 62 Gramm am 28. Juni und war von starkem Parasitenbefall sehr geschwächt. Auch sie hat durch die Pflege schon viel zugenommen und sich gut erholt.

Alle Igel werden für den Winter vorbereitet

Und wie geht es mit den stacheligen Gesellen nach der Aufzucht weiter? „Wenn meine Sommerschützlinge 300 Gramm erreicht haben, kommen sie einzeln in abgetrennte Gehege, da Igel Einzelgänger sind und ab einer gewissen Größe Streit zwischen ihnen entstehen kann“, schildert sie. „Dort sind sie untergebracht, bis sie das Auswilderungsgewicht von 600 bis 700 Gramm erreicht haben, danach werden sie in die Freiheit entlassen. Im Winter müssen sie ein Gewicht von 600 Gramm erreichen, erst dann können sie im Freien ihren Winterschlaf machen, um im Frühjahr in die Natur entlassen zu werden.“

Die Tiere werden gleich vorm Haus ausgewildert, da rundherum genug Grünflächen, Bäume und Büsche vorhanden sind. Sie kommen aber immer wieder auf Besuch, um die gut gefüllten Futternäpfe zu leeren.

Wie wichtig Grubers Arbeit ist, ist daran zu sehen, dass sie im vorigen Jahr 50 Igel in Pflegeboxen aufgezogen und wieder in die Freiheit entlassen hat. Igelhausen ist nur eine von vielen Pflegestellen, die über „Igelfreunde für ganz Österreich“ vernetzt sind und durch Spenden finanziert werden.

