Rätsel: Wurde Biber erschlagen?

„Biber mit Eisenstange erschlagen“ lautete in der Vorwoche ein Facebook-Posting. Das soll sich im „Dirndlgarten“ zugetragen haben. Ein toter Biber wurde dort tatsächlich gefunden.

„Einen Tag, bevor dieser Eintrag auf Facebook erschienen ist, paddelte das Nagetier noch munter und fröhlich in seinem kleinen Teich herum“, erzählt Judith Strobl, Betreuerin des Sierndorfer „Dirndlgartens“. „Als ich am nächsten Tag wieder nachsehen wollte, schwamm es tot im Wasser.“

Wunde am Rücken nährt bösen Verdacht

Strobl brachte sofort ihren Hund nach Hause und ging zurück, um den Biber zu bergen. Allerdings dürfte dies schon durch eine andere Person passiert sein, das Tier lag am Ufer.

... doch letzte Woche wurde er tot aufgefunden. Foto: privat

„Nach einer ersten Untersuchung konnte ich eine Wunde am Rücken erkennen“, schildert sie.

Nachdem Strobl das Tier mit nach Hause genommen hatte, informierte sie das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie, das den Biber abholte. Bei dem Nager dürfte es sich um ein junges männliches Tier handeln, das noch nicht ganz ausgewachsen war.

Nun herrscht Rätselraten um die Todesursache. Strobl berichtet: „Auf Nachfrage habe ich erfahren, dass so junge Biber auch oft bei Revierkämpfen ums Leben kommen. Eine Obduktion wird nun klären, ob ein Tierquäler am Werk war oder er eines natürlichen Todes gestorben ist.“ Sie hat eine Bitte an die Bevölkerung: „Wenn Sie etwas Ungewöhnliches am kleinen Teich beim Dirndlgarten beobachtet haben, bitte melden Sie sich bei mir!“

