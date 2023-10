Rauschers Radtour: „Dem Tod von der Schippe gesprungen“

935 Kilometer, neun Tage mit je etwa 100 Kilometern, ganz allein mit Sonne, Wind und Regen absolvierte Robert Rauscher die Strecke von Sierndorf zur Partnerfeuerwehr nach Niederdorfelden bei Frankfurt (Deutschland) mit dem Fahrrad. Diese Leistung ist umso bemerkenswerter, als Robert Rauscher erst vor kurzem eine schwere Erkrankung überstehen musste.

Er lebt nun nach der Devise: „Ich bin dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen, jetzt versuche ich, jeden Tag bewusster und gesünder zu leben.“ So wurde das Radfahren auch zu seiner Leidenschaft und zu seinem Lebenselixier. Die Strecke führte – immer den Flüssen entlang – über den Donauradweg, den Aumühlweg von Kelheim bis Rothenburg an der Tauber, den Tauberradweg bis Wertheim und anschließend den Main entlang bis ans Ziel.

Zuerst mit Auto, dann Bahn, Bus, Flugzeug - und jetzt per Rad

Robert Rauscher erzählt, wie er auf die Idee gekommen ist, diese Herausforderung auf sich zu nehmen: „Die Freiwillige Feuerwehr Sierndorf ist schon 44 Jahre lang Partner von der Feuerwehr in Niederdorfelden. Alle zwei Jahre besuchen wir einander und heuer waren die Sierndorfer an der Reihe, die befreundeten Feuerwehrkameraden in Hessen zu besuchen. Ich war schon mit 15 Jahren bei einem Besuch dabei und habe die Reise schon mit dem Auto, der Bahn, dem Bus und mit dem Flugzeug hinter mich gebracht, also habe ich mir gedacht, dass eine Anfahrt mit dem Fahrrad auch einmal ganz schön wäre.“

Gesagt, getan. Robert Rauscher schwang sich vor dem Sierndorfer Gemeindeamt auf seinen „Drahtesel“ und trat kräftig in die Pedale. Am ersten Tag schaffte er 140 Kilometer und die weiteren acht Tage standen Etappen von je 100 Kilometern auf dem Programm. Gestartet wurde täglich um 8.30 Uhr und um etwa 15 Uhr hatte er die jeweilige Tagesetappe bewältigt.

Zweieinhalb Tage lang fuhr ich durch Wind und Regen und musste auch so manch umgestürzten Baum überklettern Robert Rauscher

„Ich habe die Fahrt sehr genossen, auch wenn sie nicht immer problemlos war. So ist zum Beispiel an einem Samstagmittag die Gangschaltung gebrochen und es war gar nicht so leicht, eine Werkstatt zu finden, die den Schaden rasch reparieren kann. Schlussendlich konnte ich meine Fahrt aber fortsetzen.“ Strahlender Sonnenschein herrschte auch nicht immer: „Zweieinhalb Tage lang fuhr ich durch Wind und Regen und musste auch so manch umgestürzten Baum überklettern“, schildert Rauscher seine Abenteuer.

Er wurde auf den Radwegen oft durchgeschüttelt. „Leider sind in Deutschland nicht, so wie bei uns, die Radwege asphaltiert, sondern bestehen größtenteils aus Schotter - und das ist zum Fahren nicht sehr angenehm“, zieht er Bilanz. „Genächtigt habe ich in Hotels und Pensionen und ich wurde von allen sehr entgegenkommend und hilfsbereit aufgenommen und mit Tipps, was in der Umgebung sehenswert ist, versorgt. So habe ich meine Radtour gleich mit einer Besichtigungstour verbunden und viele interessante Dinge entlang der Route entdeckt und viele nette Menschen kennengelernt.“

Wiederholung? „Unbedingt, aber nicht mehr allein“

In Niederdorfelden angekommen, wurde er mit großem Hallo begrüßt und auch seine Sierndorfer Feuerwehrkameraden, die mit dem Bus angereist waren, beglückwünschten ihn zu seiner sportlichen Leistung. Es folgten noch einige schöne Tage, bei denen vor allem die wunderschönen Fachwerkhäuser bewundert werden, auch ein Besuch im Hessenpark stand am Programm, bevor die Rückreise per Bus angetreten wurde.

Auf die Frage, ob er die Strecke noch einmal mit dem Rad absolvieren würde, meinte Rauscher: „Ja unbedingt, aber nicht mehr allein. Schöner wäre es, wenn ich Gesprächspartner hätte, mit denen ich mich über das Erlebte sofort austauschen könnte.“