Recyceln statt Wegwerfen: Kinder verwandelten „Müll“ in Zweckvolles

Beim Ferienspiel „Alles dreht sich um den Müll“, das vor kurzem von Oasi (Offenes Atelier Sierndorf) angeboten wurde, konnten die Kinder sehen, was aus vermeintlich wertlosem Müll Schönes und Zweckvolles entstehen kann.

Unter der Anleitung von Erwin Litschauer und mit Hilfe von Eltern oder Großeltern bauten die Mädchen und Buben ein Wasserrad aus Tetra-Pak und einigen Kleinteilen, die ihnen von Oasi zur Verfügung gestellt wurden. Anschließend konnten die Räder zeigen, wie sie - mithilfe einer Rampe und eines Gartenschlauches - das Wasser so lange transportieren können, sodass es am Ende der Rampe in einem Trinkbecher aufgefangen werden kann.

Da an diesem Tag jede Abkühlung recht war, hatten die Kinder einen Riesenspaß. Sie waren am Ende des Ferienspiels zwar pitschnass, hatten aber auch gelernt, dass Dinge, die sonst einfach weggeworfen werden, sinnvoll genutzt werden können.