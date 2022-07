Wies'nfest: Kühles Blondes und Bayern-Flair im Juli

Werbung

Heiß her ging es beim 4. Sierndorfer Wies’nfest des Sportvereins - und das lag nicht nur am warmen Sommerwetter. Nachdem der Sportverein die letzten drei Jahre coronabedingt keine Veranstaltung ausrichten konnte, verlegten sie das ursprüngliche Oktoberfest kurzerhand in den Juli - und hatten somit gegenüber der Münchner Wies’n einen ordentlichen Vorsprung.

Das Festgelände am Sierndorfer Teich war in den typischen bayrischen Farben blau-weiß geschmückt. Wies’n-Spezialitäten wie Stelze & Co und lockten zahlreiche Besucher - gekleidet in Lederhose oder Dirndl - an. Nach dem Anstich des Bierfasses durch Bürgermeister Ernst Kreuzinger sorgten die „Original Voigas Musikanten“ für gute Laune, spät abends startete das Dirndl-Clubbing. Bis in den Morgenstunden herrschte beste Stimmung und die vielen freiwilligen Helfer hatten alle Hände voll zu tun.

"Ohne dem könnte der Verein nicht existieren"

Sportverein-Obmann Alexander Pokorny zeigt sich über den Erfolg des Festes zufrieden: „Trotz der Hitze sind doch viele Leute gekommen, die froh waren, wieder einmal ein so großes Fest ohne Corona-Richtlinien besuchen zu können. Schön war, dass wir wieder ein Fest ausrichten konnten, denn ohne diese Einnahmequelle könnte der Verein, trotz Unterstützung von Sponsoren und Gemeinde, nicht existieren.“

Nächstes Wochenende steht schon die nächste Veranstaltung des Sportvereins am Programm: Am 29. Juli um 19 Uhr sollen alle beim 1. Weinviertel Business Run am Teichgelände ins Schwitzen kommen. Um 22 Uhr startet dann die Aftershowparty.

