Zu wenige Anmeldungen: Glasfaser nicht für alle

In Sierndorf und Höbersdorf müssen noch einige Straßenzüge asphaltiert werden. In Höbersdorf fehlen noch der Kapellenweg und die Großmuglerstraße. Falls es die Witterung zulässt, werden diese Arbeiten um den Jahreswechsel erfolgen. Sobald die Arbeiten in den beiden Gemeinden fertig sind, folgen jene in Senning und Unterhautzental.

Unklarheiten gibt es darüber, ob alle, die sich für den Ausbau angemeldet und auch gezahlt haben, auch angeschlossen werden, selbst dann, wenn es in einer Straße nur zwei Anmeldungen gibt.

ÖVP-Bürgermeister Ernst Kreuzinger meint dazu: „Es sind einige Straßenzüge durch die nöGIG ausgenommen, da es in diesen zu wenige Anmeldungen gab. Diese Personen haben aber keine Vorschreibung bekommen und auch nichts bezahlt. Aber leider haben die Betroffenen bis heute keine Information von der nöGIG bekommen und wissen nicht, ob jetzt bei ihnen ausgebaut wird oder nicht, das ist nicht sehr zufriedenstellend.“

Der Ortschef hielt Rücksprache mit der nöGIG, diese hat nun bekannt gegeben, dass die Bewohner der betreffenden Gebiete demnächst über die nächsten Schritte informiert werden. Falls es in den betroffenen Straßen in Zukunft mehr Anmeldungen gibt, besteht nachträglich immer noch die Möglichkeit, dass der Glasfaserausbau durchgeführt wird.