Sierndorf: Alle vier Katastralgemeinden sind nun „frühlingsfit“

In Oberhautzental fanden sich viele Freiwillige ein, um ihren Ort „frühlingsfit“ zu machen. Auch Bürgermeister Ernst Kreuzinger ließ es sich nicht nehmen, in seiner Heimatgemeinde voll mit anzupacken. Auch in Oberolberndorf waren die Einwohner voll im Einsatz, um ihren Ort vom Müll des Winters zu befreien. Ortsvorsteher Hannes Bauer freute sich, dass so viele gekommen waren. Auch Alt-Bürgermeister Gottfried Muck und seine Gattin halfen tatkräft Nachdem alle mit Schutzwesten und Handschuhen ausgestattet waren, machten sich auch die Einwohner von Höbersdorf auf den Weg, um ihre Ortschaft rechtzeitig vor Ostern vom Schmutz der letzten Monate zu befreien. Ortsvorsteher Gerald Kaiser freute sic

