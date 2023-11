Werftentwicklung: Baubeginn frühestens im Jahr 2026

Am 23. Oktober fand der zweite Teil der Veranstaltungsserie zum Stadtentwicklungsprojekt auf dem ehemaligen Werftgelände statt. 100 Jahre lang wurden auf dem 17,5 Hektar großen Areal in Korneuburg Schiffe an der Donau gebaut, die letzten 30 Jahre blieb die Liegenschaft wenig genutzt. Seit rund zehn Jahren arbeitet die Stadtgemeinde an der Entwicklung des Areals. Seit 2019 hat die Stadt mit der Signa Holding einen neuen Partner, nachdem das Unternehmen rund die Hälfte des Werftgeländes von einem privaten Eigentümer gekauft hatte. Geht es nach den Projektpartnern, sollen in den nächsten zehn Jahren Wohnungen, Büros, Kultur, Freizeit, Hotel und Gastronomie Einzug in der Werft halten.

Mehrere international hoch renommierte Architektenteams haben gemeinsam an einem Entwurf gearbeitet, der dem Areal eine lebendige Nutzung für unterschiedliche Zielgruppen bescheren soll. Mit 500 Millionen Euro Investitionsvolumen ist es eines der größten Projekte in Niederösterreich und soll zu einem pulsierenden urbanen Zentrum werden, in der Architektur, Natur und Geschichte harmonisch verschmelzen.

Keynote über die Veränderung der Lebenswelt Stadt

Roman Delugan, Mitbegründer und Partner von Delugan Meissl Associated Architects (DMAA), eröffnete den Informationsabend mit seiner Keynote „Die Veränderung unserer Welt findet Stadt: Wie Architektur bewegen kann“. Dem Vortrag folgte eine Diskussionsrunde zu den planerischen Qualitäten des Projekts mit Alois Aigner, dem Projektleiter der Werft Korneuburg, sowie den renommierten Architekten Thomas Jedinger vom Architekturbüro Maurer & Partner, Alfred Berger von Berger + Parkkinen und dem Vortragenden Roman Delugan. „Baubeginn des Werftprojekts kann, optimistisch gesehen, im Herbst 2026 sein. Die Fertigstellung ist in zehn Jahren oder mehr, denn eine Stadt wird nie fertig“, führte Signa-Projektleiter Alois Aigner aus.

Das Publikum, mehr als 60 Korneuburger, beteiligte sich aktiv an der Diskussion und nahm die Möglichkeit, den anwesenden Planern Fragen zu stellen, intensiv wahr. Außerdem konnten die Besucher durch diverse Schaubilder der architektonischen Entwürfe einen tiefergehenden visuellen Einblick in den neuen Wohn-, Arbeits- und Lebensraum an der alten Werft erlangen.

Diskutiert wurde über die bis zu sieben Stockwerke hohen Bauten auf der Insel, die fehlenden Spielplätze für Kinder, zu wenig Grünflächen und zu wenig schattenspendende Bäume. Die Sorgen, dass mit den geplanten 1.300 Bewohnern - das sind zehn Prozent der derzeitigen Bevölkerung in Korneuburg – eine eigene Stadt in der Stadt entsteht und damit verbundene Verkehrsprobleme entstehen, wurden laut. Es wurde mehr Nutzen für die Korneuburg mit mehr leistbaren Wohnungen gefordert, da Luxuswohnungen nicht identitätsstiftend wirken würden.

Es war die zweite Informationsveranstaltung zum Projekt „Die Werft“, nachdem Signa Ende September in einem ähnlichen Format zur Informationsveranstaltung mit dem Fokus „Freiraumqualität in Stadtquartieren und Mobilität der Zukunft“ geladen hatte. Der nächste Informationsabend aus der Veranstaltungsreihe findet am 23.11. zum Thema Nachhaltigkeit statt.