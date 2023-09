Korneuburg: Fertiges Werft-Projekt soll noch 2023 am Tisch liegen

Am Hafenfest präsentierte die Signa Holding ihre neusten Schaubilder, wie sich die Werft in den nächsten Jahren entwickeln könnte, der Öffentlichkeit. Rund 200 Interessenten haben an dem Wochenende das Signa-Büro besucht, berichtet Sprecher Ernst Eichinger. Der Großteil der Gespräche sei sehr konstruktiv gewesen, so seine Bilanz. „Wir werden unseren Weg der öffentlichen Kommunikation weiter gehen“, verspricht er. Der nächste Termin ist bereits für den 21. September terminisiert.

Für Tatjana Marmat von Signa stand die Informationsmöglichkeit im Vordergrund: „Wir wollen nicht keilen, sondern unaufgeregt unser Projekt vorstellen.“ Anhand einer Videowall und Modellen der zukünftigen Werft konnte man sich selbst ein Bild machen. Signa-Team-Assistentin Elisabeth Gaborov bot jedem Besucher an, sich für einen Newsletter anzumelden, um laufend über das Projekt informiert zu sein. Insgesamt nahm Signa die Reaktionen als positiv wahr. „Es hat sich bestätigt, dass das Projekt eine gute Sache für Korneuburg ist“, resümierte Eichinger.

Von Seiten der Stadt betont Bürgermeister Christian Gepp einmal mehr, dass man sich aktuell noch in Verhandlung mit dem Projektpartner befinde. Und was sagt Gepp, dass Signa bereits mit Schaubildern an die Öffentlichkeit geht? „Das ist die Entscheidung von Signa. Sie wollen zeigen, was möglich wäre“, so Gepp. Es gehe nicht um die Höhe oder die Zahl der Stockwerke, „uns geht es immer um das Gesamtprojekt“, wird der Stadtchef nicht müde zu betonen. Derzeit arbeite man mit Experten, „ohne Zeitdruck nur unter Qualitätsdruck“, sagt Gepp. Die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde verlängert, ein herzeigbares Projekt werde noch heuer am Tisch liegen, kündigt er an.

Nicht alle waren glücklich über die Signa-Präsenz am Hafenfest. „Das ist ein unpolitisches Fest, da hat die Politik nichts zu suchen. Ich finde es eine Frechheit, unser Fest dafür zu missbrauchen“, wetterte Sefko-Vorsitzende Bernadette Haider-Wittmann. Sie hätte sich gewünscht, Signa würde für die Präsentation eine eigene Veranstaltung organisieren. Kurz tauchten vor dem Signa-Büro Demonstranten der Gruppe „Brennpunkt Werft“ in Warnwesten auf. Man habe den Info-Termin bewusst im Signa-Büro abgehalten, betont Eichinger: „Für uns ist es wichtig Präsenz zu zeigen und wir haben uns bewusst vom Hafenfest abgegrenzt.“

Info-Termin:

„Freiraumqualität in Stadtquartieren und Mobilität der Zukunft“, Keynote: Dominik Scheuch (Mitbegründer vom Landschaftsarchitekturbüro Yewo Landscapes, Wann: 21. September um 17.30 Uhr, Signa-Projektbüro, Werft (Am Hafen 6, Haus 2), Anmeldung: Mail: diewerft@signa.at