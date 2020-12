Geht es nach den Korneuburger Grünen, dann soll es heuer zu Silvester in der Stadt ruhiger zugehen. Wobei ein Verbot in den Augen von Grüne-Stadträtin Elisabeth Kerschbaum wenig Sinn macht, „denn innerhalb des geschlossenen Ortsgebiets ist ohnehin schon fast alles verboten.“

Das große Feuerwerk wurde aufgrund der Coronasituation schon abgesagt. Aber auch die privaten Haushalte sollen heuer auf die Silvesterknallerei verzichten, so der Wunsch der Grünen, den sie ursprünglich in einen Dringlichkeitsantrag für den Gemeinderat verpacken wollten. Da ihnen aber schon im Vorfeld Zustimmung signalisiert wurde, sah man vom offi ziellen Weg über den Gemeinderat ab. „Geplant ist nun ein gemeinsamer Appell“, verrät Kerschbaum.

Bewusstseinsbildung statt Verbote

Die Bürger sollen außerdem über die Gesetzeslage – was ist erlaubt und was verboten – informiert werden. „Es wird eine Bitte an die Vernunft, sich an die gesetzlichen Regelungen zu halten“, kündigt die Stadträtin an. ÖVP-Bürgermeister Christian Gepp hat bereits mit der Polizei Kontakt aufgenommen. Kontrollen am Silvestertag zwischen 22 und 1 Uhr nachts seien de facto nicht durchführbar, ist auch dem Stadtchef klar, deshalb setze man auf Information.

Der Aufruf sei nicht nur Corona geschuldet, betont Kerschbaum: „Neben der unnötigen Lärmbelastung für Mensch und Tier sowie der Feinstaub- und Müllbelastung spricht auch die Verletzungsgefahr durch Feuerwerkskörper in Zeiten überlasteter Krankenhäuser für eine massive Eindämmung.“

Für das nächste Jahr wünschen sich die Grünen ein neues Konzept für die Feier des Jahreswechsels, zum Beispiel eine Lichtershow als Alternative zum großen Feuerwerk.