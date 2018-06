„Die Konsumenten sind von der Qualität der österreichischen Produkte überzeugt. Aber sie haben oft nicht die Möglichkeit, diese auch auszuwählen“, macht Bezirksbauernkammer-Obmann Manfred Weinhappel bewusst.

Denn was oft vergessen wird: Täglich werden 50 Prozent der Mahlzeiten nicht zu Hause verspeist. „Zwei Millionen – und damit jeder vierte Österreicher – essen in Betriebskantinen, Spitälern oder Pflegeheimen“, so Weinhappel. Wo dann in den Mahlzeiten Österreich drinnen steckt und wo nicht, lässt sich für den Konsumenten nicht feststellen.

"Nachfrage nach heimischen Erzeugnissen stärken"

Darum hat die Landwirtschaftskammer Österreich ein Tool entwickelt, das österreichische Produkte auf einen Blick sichtbar macht: Die „Gut zu wissen“-Lupe mit der rot-weiß-roten Flagge weist heimisches Fleisch und Eier aus. Ist die Lupe im Inneren hingegen hellblau gefärbt, kennzeichnet sie ausländische Produkte.

„Dabei geht es nicht darum, ausländische Produkte schlecht zu machen“, betont Weinhappel. Vielmehr soll die Kampagne helfen, die Nachfrage nach heimischen Erzeugnissen zu stärken und damit die Versorgung zu sichern.

Die Woche der Landwirtschaft war der perfekte Anlass, um die „Gut zu wissen“-Botschaft unter die Leute zu bringen. Am Bauernmarkt Simonsfeld, wo die Qualität der heimischen Produkte gelebt wird, konnten sich die Konsumenten informieren und sich auch ein Stückchen gegrilltes Schweinefleisch von der Erzeugergemeinschaft Gut Streitdorf gönnen.