Wut über Vandalen am Fußballplatz

Vor rund sechs Wochen war die Freude bei den Simonsfelder Fußballkindern groß, als sie für den Spielplatz neue Tornetze erhalten hatten. Die Jugend Simonsfeld-Naglern hatte aus dem Erlös der Sommerparty „Turn of the Sun“ die Netze gekauft und montiert.

Jetzt ist allerdings große Enttäuschung und Verdrossenheit eingezogen, weil die Netze zerschnitten wurden. Am östlichen Tor ist ein Faden durchtrennt, am westlichen hat sich der oder die unbekannten Täter regelrecht ausgetobt und etliche Gitterfäden zerschnitten. Ob es ein gezielter „Anschlag“ auf die Jugend war oder der Neid von Nichtfußballern, ist unklar.

Es handelt sich aber um Sachbeschädigung an fremdem Gut. Der Verein Jugend Simonsfeld nahm den Vandalismus traurig zur Kenntnis. „Es ist schade, dass der Einsatz von Ehrenamtlichen einfach so zerstört wird“, so Martin Thoma. Nachsatz: „Für die Tore kaufen wir aber gern wieder Netze.“