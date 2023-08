Erstes Solo-Album der Stettnerin Petra Hameseder: „I bleib wie i bin“

Schon als Kind hat Petra Hameseder aus Stetten Akkordeon und Flöte gespielt und schon bald auch das Orgelspielen gelernt. Seit 30 Jahren ist sie als Alleinunterhalterin mit Keyboard und Gesang aktiv und hat die Musik zu ihrem Beruf gemacht. Sie hat auch in verschieden Besetzungen wie den „Ko-Joten“ gespielt.

Aktuell tritt sie in verschiedenen Bundesländern mit Herbert Frei und Herbert Frei Junior als Trio „Freiham“ erfolgreich auf, wie zuletzt im Schloss Bisamberg. Das Programm ist eine Mischung aus Austro-Pop, Schlager und Italo-Pop. Seit fünf Jahren engagiert sie sich als Singer-Songwriterin und nun hat sie ihr erstes Solo-Album veröffentlicht. Ein Dutzend der Lieder sind eigene Kompositionen und Texte.

Petra Hameseder mit Melanie Auer, die für Management und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Foto: Manfred Mikysek

„Mein ganzes Herzblut mit all meinen Gefühlen findet man in diesem Solo-Album mit dem Titel 'I bleib wie i bin'“, verriet Petra im Interview. Die Lieder sind im Dialekt gesungen. Als Bonustrack gibt es „Elvis“ - eine humorvolle Coverversion von Smokies „Living next door to Alice“ im Duett mit Herbert Frei.

Derzeit arbeitet sie schon an einem neuen Album. Damit will Petra 2024 mit Band auf Tour gehen. Infos: www.freiham.at