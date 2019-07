„Wir starten jetzt durch“, schmunzelt Erwin Brunnhuber. Er ist stellvertretender Obmann des Korneuburger Chorvereins SingSwingSoul. Seit 15 Jahren besteht die Singgemeinschaft schon, aber erst im letzten September hat man offiziell einen Chorverein gegründet. Heute umfasst der Klangkörper bis zu 60 Sängerinnen und Sänger.

Der Bekanntheitsgrad des Chors hat sich in den letzten Monaten enorm gesteigert, davon zeugt auch die Zahl der öffentlichen Auftritte. „Wir haben in den letzten Wochen und Monaten einen wahren Marathon an Auftritten hingelegt“, berichtet Obmann Franz Ernst.

Chor entstand aus Gruppe von Musikhauptschul-Absolventen

Allein im Mai und Juni wurden sechs Termine innerhalb von vier Wochen absolviert, einmal sogar zwei an einem Tag. „Für uns als Chor war das schon eine große Herausforderung, aber auch eine große Freude, dass wir unser Publikum mit Gesang und Musik erfreuen konnten. Unsere Chorleiter Theresia Lederer, Berni Pesserer und Erwin Gureczny haben uns bestens auf diese Aufgaben vorbereitet.“

Dabei hat vor 15 Jahren alles ganz klein begonnen: Aus einer kleinen Gruppe von Absolventen der Musikhauptschule Korneuburg sowie Freunden entstand ein kleiner Chor. „Der Hintergedanke war, dass die Kinder auch nach der Schule nicht den Bezug zur Musik verlieren“, erklärt Brunnhuber. Der erste Konzerttitel wurde dann auch gleich namensgebend für die singfreudige Gruppe, die nicht nur bei Konzerten, sondern auch in kleineren Formationen bei Hochzeiten oder kirchlichen Feiern auftritt.

Obwohl es sich um einen gemischten Chor handelt, ist der Frauenanteil um einiges höher, es gibt nur zehn männliche Mitglieder. „Wir suchen noch Männerstimmen“, appelliert Brunnhuber daher an alle Männer, die Freude am Singen haben.

Bei den Auftritten der letzten Wochen waren auch zwei echte Highlights dabei: Beim Konzert „Thank You For The Music“ im Raika-Kompetenzzentrum im Rahmen der Korneuburger Kultur- und Musiktage wurde dem begeisterten Publikum ein bunter Musikmix geboten, bestehend aus Liedern von ABBA, Udo Jürgens oder aus dem Film Pitch Perfect. „Die Stimmung war großartig“, berichtet Ernst, die Zuhörer honorierten die Darbietungen der Sänger mit Standing Ovations.

Unterhaltsam wurde es für die Chormitglieder dann bei der Kellergassen-Gaudi in Dürnleis (Bezirk Hollabrunn). Gemeinsam mit dem Chor „Kalkalpen Mannagsang“, zu dem man seit einem Chorausflug ins Ennstal freundschaftliche Kontakte pflegt, lernte man die Kellergassenkultur samt kulinarischer Köstlichkeiten und hervorragender Weine kennen. „Da fand auch das Lied ‚Dürnleiser Wein‘ – frei nach Udo Jürgens – seine Premiere“, so der SingSwingSoul-Obmann. Am nächsten Tag besuchten die beiden Chöre dann noch Spillern. „Für uns war das ein würdiger Chorabschluss vor der Sommerpause“, sagt Ernst.