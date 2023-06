Niederhollabrunn: LSP will nicht in Finanz-Beschlüsse involviert sein

Die jüngste Gemeinderatssitzung der Marktgemeinde Niederhollabrunn begann mit der Angelobung von Margit Stessel als neue Gemeinderätin. Stessel übernimmt somit fortan das Amt der Gemeinderätin von ÖVP-Parteikollegen Günter Toifelhart. „Da Günter sein Mandat als Gemeinderat nach jahrelanger Arbeit aus privaten Gründen zurückgelegt hat, wird Margit nun in Zukunft diese Position ausfüllen“, verkündete ÖVP-Bürgermeister Jürgen Duffek die Neuigkeiten.

In Folge stand auch schon die Wahl zum Prüfungsausschuss an, bei der LSP-Gemeinderat Johannes Schachel sowie SPÖ-Vizebürgermeister Rudolf Malanik als Wahlleiter fungierten. Hierbei konnte ÖVP-Gemeinderat Philipp Kainz erfolgreich in den Prüfungsausschuss gewählt werden. Ehe man sich den finanziellen Themen widmete, erhoben sich die LSP-Gemeinderäte von ihren Plätzen und verließen die Sitzung.

Wir blicken sehr kritisch auf Duffeks Finanzentscheidungen rund um Darlehensverlängerung und dergleichen LSP-Gemeinderat Johannes Schachel

LSP-Gemeinderat Johannes Schachel schildert gegenüber der NÖN die parteilichen Beweggründe für diese Entscheidung: „Zu Beginn der Gemeinderatssitzung waren viele Gemeinderäte nicht pünktlich anwesend, was den Gemeinderat nicht beschlussfähig gemacht hätte. In Folge dessen haben wir die Tagespunkte rund um die Angelobung und die Prüfungsausschusswahl natürlich unterstützt, da auch wir wollen, dass etwas weitergeht“, sagt Schachel.

Aber dann änderte sich für die LSP die Situation: „Nach und nach sind dann aber doch noch ein paar Gemeinderäte eingetrudelt, weshalb wir dann mit gutem Gewissen die Sitzung noch vor den finanziellen Tagesthemen verlassen konnten. Wir blicken sehr kritisch auf Duffeks Finanzentscheidungen rund um Darlehensverlängerung und dergleichen, weshalb wir hier nicht involviert sein wollen.“

Man könnte also meinen, dass Schachels Wähler leere Sessel gewählt haben Bürgermeister Jürgen Duffek

Für Duffek kam diese Aktion nicht überraschend: „Das scheint wohl eine neue politische Masche der LSP zu sein. Ich finde, dass das dem Wähler gegenüber unfair ist. Hinter jedem Mandat stehen etwa 50 Wähler, wenn also alle drei LSP-Gemeinderäte die Sitzung nicht ernst nehmen, sind etwa 150 Stimmen nichtig. Man könnte also meinen, dass Schachels Wähler leere Sessel gewählt haben.“

Abschließend bedankt sich Schachel ausdrücklich beim kürzlich verstorbenen Josef Kaiser, früherer Gemeinderat, und Martin Geyrhofer: „Die beiden haben sich in der Vergangenheit stets für den politischen Fortschritt in der Gemeinde eingesetzt. Ich wünsche ihren Familienangehörigen alles Gute für die Zukunft.“