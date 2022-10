So hat der Bezirk Korneuburg abgestimmt

In vielen Gemeinden entsprechen die vorläufigen Ergebnisse dem Bundestrend. Allerdings gibt es auch einige Ausreißer, auch im Bezirk Korneuburg: So erreichte Alexander Van der Bellen in Hausleiten (49,8 Prozent) und in Niederhollabrunn (48,9 Prozent) nicht absolute Mehrheit. Mit diesen Ergebnissen auf Bundesebene hätte er sich einer Stichwahl stellen müssen.

Seine besten Ergebnisse schaffte der alte und nunmehr neue Bundespräsident in Korneuburg mit 59,5 Prozent, in Langenzersdorf erreichte er 63,7 Prozent. Die höchste Zustimmung gab es in Bisamberg mit 67,3 Prozent. Diese hohen Werte gingen zumeist auf Kosten von Walter Rosenkranz, der in Bisamberg gar nur 9,3 Prozent der abgegebenen Stimmen erreichte.

Tassilo Wallentin und Dominik Wlazny schnitten in vielen Gemeinden besser ab als im Bundesergebnis. In Hausleiten erreichten sie jeweils rund zwölf Prozent. Während Gerald Grosz Ergebnisse schaffte, die zumeist im Bundesschnitt liegen, blieben Michael Brunner und vor allem Heinrich Staudinger oft deutlich darunter.

