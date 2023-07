In Stockerau hat ein Kunst-Café am „Scharfen Eck“ eröffnet

Die Stadt ist aktuell mit Schließungen von Einzelhandelsketten wie Kika, Delka und womöglich auch C&A konfrontiert - und seit langem mit Leerständen von Geschäftsflächen. Da grenzt es schon an ein Wunder, wenn in dem seit Jahrzehnten leer stehenden ehemaligen Friseurgeschäft am „Scharfen Eck“ neues Leben einzieht. Der Künstlerin Johanna Finckh ist es gelungen, für Haus Nummer 17 auf der Hauptstraße einen Mietvertrag zu bekommen.

Mit viel Einsatzbereitschaft hat sie den Boden und die Wände des Geschäfts renoviert. Seit drei Jahren wohnt die 42-Jährige mit Sohn und Tochter in Stockerau und hat nun auch ihren Arbeitsplatz von Wien nach Stockerau verlegt und mit einem „Soft Opening“ gestartet. Die offizielle Eröffnungsfeier soll Ende August stattfinden, bis dahin hat sie auch vor, den Innenhof zu revitalisieren um dort Workshops abzuhalten.

Kreativität ist ein Grundbedürfnis der Menschen und kommt im Leben viel zu kurz Johanna Finckh, Künstlerin

Die freischaffende Künstlerin befasst sich mit Malerei und Schrift, Druckgrafik, Radierungen, Mischtechniken und schafft Unikate. Vom Atelier mit Druckerpresse geht der Raum in ihre Galerie über - und zu ihrem Kunst-Café mit einem Tisch und fünf Stühlen samt der tollen Kaffeemaschine. Finckh hat italienische Wurzeln und hat im Studentenalter in einem Café in der Toskana gejobbt.

„Kunst soll für alle zugänglich sein“, begründet sie, warum sie das Café eingerichtet hat, denn „Menschen und Orte inspirieren mich“. Sie will im Herbst Workshops im Druckbereich für Kinder, Jugendliche und Erwachsene anbieten. „Kreativität ist ein Grundbedürfnis der Menschen und kommt im Leben viel zu kurz“, meint Finckh und sieht sich mit ihrer Kunstwerkstatt als Brückenbauerin.