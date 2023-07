Kunsteisbahn: FPÖ befürchtet Schließung, ÖVP überlegt aber Hallenbau

Die Hitze hat das Weinviertel voll im Griff, Stadtrat Herbert Pohl (FPÖ) denkt aber schon an den Winter. Er vermutete zuletzt, dass eine Schließung des Eislaufplatzes im Raum stehen könnte: Das „wäre ein weiterer Schlag ins Gesicht der Bevölkerung“. Er hat schon im Herbst vorgeschlagen, mit einer Überdachung mitsamt Photovoltaik-Anlage oder gleich mit einer Verbauung die Sonneneinstrahlung einzudämmen und so die Saison verlängern zu können. Das habe zwei Effekte: noch mehr Besucher und Einnahmen.

Der Platz wird von den Schulen und vom erfolgreichen Eishockeyverein für Trainings und Spiele genutzt, zudem ist die regelmäßig stattfindende Eisdisco ein Besuchermagnet. Die wirklich zufriedenstellende Besucherfrequenz berechtigt den Erhalt - und den Ausbau der Freizeiteinrichtung, sagt Pohl.

Sportstadtrat Herbert Pohl (FPÖ): „Es muss von allen Seiten die Bereitschaft geben, den Eislaufplatz zu erhalten.“ Foto: FPÖ

„Man muss es nicht gleich machen, aber für mich bewegt sich da zu wenig“, betont Pohl, Vorsitzender des Sport- und Freizeitausschusses. Der Entwurf für das Photovoltaik-Dach liege schon auf dem Tisch. Er fordert „ein klares Bekenntnis zum Eislaufplatz“ und eine „gemeinsame Aufarbeitung einer für alle gangbare und nachhaltige Lösung“.

Stadtrat Gerhard Dummer (ÖVP) weist die Notwendigkeit einer Investition nicht zurück: Pumpen, Kompressoren, Regler und der Kühlturm sind in die Jahre gekommen. Ersatzteile sind zum Teil nicht mehr verfügbar. Er bestätigt, dass der Plan für eine Überdachung mitsamt Photovoltaik-Anlage bereits vorliegt. Überlegt werde jetzt aber, ob nicht doch gleich eine Eishalle gebaut werden soll.

Finanzstadtrat Gerhard Dummer (ÖVP) peilt einen Eishallen-Bau an: „Das ist eine Überlegung von mir, die ich mit Bürgermeisterin Andrea Völkl abgestimmt habe.“ Foto: ÖVP

„Das Projekt kann man zizerlweis umsetzen - oder wir machen's gleich ordentlich“, führt Dummer aus. Die Errichtung einer Halle könne Stockerau aber nicht alleine stemmen: Der Finanzstadtrat will die umliegenden Gemeinden einbeziehen, ob sie ebenso Interesse an einer Eishalle haben - und diese mitfinanzieren würden. In einem nächsten Schritt will man dann auf das Land NÖ zugehen.

Dummer rechnet sich Chancen aus, weil die Stockerauer Fläche groß ist - und die Eislaufplätze in der Umgebung rar geworden sind. Er unterstreicht wie Pohl, dass die Besucher-Frequenz mehr als zufriedenstellend ist: „Der Eislaufplatz ist überraschend gut besucht“, betont Dummer. Er weist eine Schließung dezidiert zurück.

Der Betrieb wird während des Entscheidungsprozesses, ob eine Halle finanziert werden kann, aufrecht erhalten. Sobald es die Witterung zulässt, startet die Stadtverwaltung die Eisaufbereitung. Mit Pohl hat Dummer noch nicht über den Hallenplan gesprochen. „Das ist eine Überlegung von mir, die ich mit Bürgermeisterin Andrea Völkl abgestimmt habe.“