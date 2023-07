Ersatzprogramm für „Bunten Sommer“ spielt dennoch alle Stückerl

Wieder wurde es dieses Jahr nichts mit dem „Bunten Sommer“. Wie bekannt, wurde dieser Eventreigen zur Unterhaltung während der Ferienzeit vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Dann kam die Pandemie. Noch letztes Jahr glaubte Initiator Christian Fetz an eine Renaissance in diesem Jahr. Dass daraus wieder nichts wurde, erklärte Bürgermeister Christian Gepp so: „Es ist uns einfach die Zeit davongelaufen. Für einen Zyklus dieser Dimension bedarf es einer langfristigen Planung. Dazu gehört auch die Lukrierung von Sponsorengeldern, die es ob der unsicheren Zeiten heuer nur spärlich gab, sodass man den Bunten Sommer nicht mit gutem Gewissen finanzieren konnte.“ Für nächstes Jahr sollte es laut Gepp aber wieder klappen – und er verweist auf die zahlreichen Veranstaltungen, die fast jede Sommer-Woche ein Fest oder Festl für die Bevölkerung garantieren.

Bereits absolviert wurden etwa das Vespertreffen, der Italienische und der Französische Markt und der Tag der Freiwilligen. Angelaufen ist bereits die Bürgermeister-Grilltour, der Musikzyklus „Sommerterrasse“, der jeden Donnerstag stattfindet, Kreativtage, Konzerte etwa mit Tini Kainrath und Christian Becker im Rathaus oder auch der Auftritt von Monti Beton und Musicalhighlights in der Werft, um nur einige zu nennen.

Wie bereits erwähnt, findet jeden Donnerstag ein Konzert im Rahmen des Zyklus „Sommerterrasse“ vor dem Rathauscafé/Musikbar statt. Die NÖN besuchte letzte Woche den Auftritt von Patrizia Ferrara. Sie gab sehr entspannt und charmant ihr Bestes – nämlich ihre Stimme und ihr musikalisches Können. Mit Songs aus ihrer CD „Solid Ground“ und mit einigen Covers von Duffy, Amy Winehouse oder den Beatles krönte sie den Gig mit einer atemberaubenden Version von Gershwins „Summertime“. Begleitet von ihrer Stammband, dem genialen Keyboarder Wolfo Schmidt und dem legendären OSTINATO-Gründer Thomas Böröcz an den Drums.

Auf der komplett ausreservierten Sommerterrasse waren neben den vielen Stammgästen auch R@dio Korneuburgs Nana Sattler, Jens Meerkötter, Peter Pawlicky sowie Schauspielerin Eva Billisich sichtlich begeistert.