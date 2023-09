Immer mehr Korneuburger nutzen „nextbike“

Seit zwölf Jahren können alle Personen, die kein eigenes Fahrrad besitzen oder kurze Wege mit dem Fahrrad zurücklegen möchten, auf das beliebte Leihfahrradsystem „nextbike“ zurückgreifen. Die Drei-Gang-Fahrräder stehen an 365 Tagen rund um die Uhr in den Ausleihstationen bereit. Von März bis Juli fanden 630 Nextbike-Fahrten in Korneuburg statt. Im Vergleich zum Vorjahr 2022 gab es in diesem Sommer eine Steigerung in Korneuburg um elf Prozent.

73 Prozent der Ausleihen waren kürzer als 15 Minuten und die beliebteste Haltestelle in Korneuburg ist der Bahnhof mit bisher 273 Ausleihen zwischen März bis Juli 2023. Werktags um 20 Uhr finden die meisten Ausleihen statt.

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die praktische sowie umweltschonende Mobilitätsalternative an Mehrwert gewinnt und für Pendler attraktiv ist. So funktioniert es:

1. Registrieren - Nextbike-App downloaden und registrieren. Die Registrierung ist auch unter www.nextbike.at oder telefonisch unter 02742 22 99 01 möglich.

2. Ausleihen – Nextbike-App öffnen und den QR-Code am Fahrrad scannen. Das Schloss öffnet sich automatisch.

3. Parken – in der Nextbike-App „Fahrpause“ auswählen und das Schloss schließen. Vor der Weiterfahrt „Ausleihe fortsetzen“ in der App bestätigen.

4. Rückgabe – das Fahrrad an einer offiziellen Nextbike-Station zurückgeben und abschließen. In der nextbike App die Rückgabe überprüfen.

An folgenden Stationen in Korneuburg können die 34 Nextbikes das ganze Jahr über ausgeliehen werden:

1. Korneuburg Bahnhof

2. BH Korneuburg

3. Korneuburg Dabschkaserne

4. Korneuburg Hauptplatz

5. Korneuburg Florian Berndl Bad

6. Tempos K01 Businesspark

Tarife: Die ersten 30 Minuten jeder Ausleihe sind kostenlos. Ab der 31. Minute ist der Standardtarif 1,00 Euro pro 30 Minuten. Tagespreis: 15 Euro (Vergünstigungen und Spezialtarife mit ÖAMTC Clubkarte, VOR Jahreskarte, VOR Klimaticket oder ÖBB Vorteilscard). Mit der NÖ-Card ist eine Fahrt bis zu 24 Stunden kostenlos. Weitere Details unter: https://www.nextbike.at/de/niederoesterreich/