Spillerns Bürgermeister: „Ein bewegtes Jahr“

Es ist Sommer, also die perfekte Gelegenheit, eine erste Bilanz zu ziehen. Im NÖN-Sommergespräch gibt Bürgermeister Thomas Speigner ein Update über die Projekte, die derzeit oder künftig umgesetzt werden.

NÖN: Es tut sich einiges in Spillern. Wie kann man generell das Jahr 2023 beschreiben?

Thomas Speigner: Es ist ein bewegtes Jahr, in dem viel umgesetzt wurde und wird. Das ist natürlich eine schöne Sache.

Das größte Projekt ist natürlich die Volksschule, die im Ortszentrum errichtet wird. Wie ist der Stand der Dinge?

Speigner: Es fehlt nur noch der Feinschliff, es sind schon Möbel angeliefert worden. Der Eröffnung mit dem ersten Schultag am 4. September steht also nichts mehr im Wege, die feierliche Eröffnung findet dann am 29. September statt. Ich muss der Baufirma ein Kompliment aussprechen, denn der Baustart war ja erst am 8. August 2022, es ist sehr schnell gegangen. Und bald beginnt die Strabag mit der Umgestaltung des Vorplatzes.

Der Radweg auf der B3 ist Ihnen auch ein wichtiges Anliegen, richtig?

Speigner: Genau, ich bin froh, dass es jetzt losgeht. Im September ist Baubeginn, im April 2024 soll das Projekt abgeschlossen sein. Parallel wird die EVN-Fernwärme unter dem Radweg ausgebaut, das heißt, davor arbeitet die EVN an der Baustelle, danach wird der Radweg nach Leobendorf errichtet.

Bürgermeister Thomas Speigner (SPÖ): "2023 ist ein bewegtes Jahr, in dem viel umgesetzt wurde und wird." Foto: privat, WERNER JAEGER

Der Glasfaser-Ausbau wird ja auch vorangetrieben. Wie schaut es diesbezüglich aus?

Speigner: Wir sind im Finale der technischen Abstimmungsgespräche mit SpeedConnect, die Umsetzung wird in diesem Jahr begonnen und wird ein starkes halbes Jahr dauern.

Auch für einen möglichen Blackout will die Gemeinde vorbereitet sein. Es wurde ein Notstromaggregat angeschafft.

Speigner: Den Auftrag dafür ha es 2022 gegeben, jetzt hat es die Feuerwehr abholen können. Das ist wichtig, denn laut Experten ist nicht die Frage, ob es einen Blackout gibt, sondern nur wann.

Ein kleiner Ausblick auf das kommende Jahr: Was tut sich 2024?

Speigner: Wir werden sicher wieder viele Projekte umsetzten, aber im Mittelpunkt steht dann der Kindergarten, der wieder ins Zentrum wandert und dann acht Gruppen haben wird.