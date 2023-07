Musikschüler gaben noch einmal richtig Gas

Nun sind sie auch schon wieder zu Ende gegangen – die Sommermusiktage – eine Kooperation der Stadtmusik Korneuburg und der Musikschule der Korneuburger Musikfreunde. „Der Bläser- und Schlagwerkernachwuchs sollte die Möglichkeit eines Intensivtrainings im Sommer bekommen“, erzählt der Direktor der Musikschule und Kapellmeister der Stadtmusik Peter Vasicek.

Der Andrang war groß, es wurde in kleinen und großen Formationen geübt. Etliche Lehrkräfte der Musikschule stellten sich in den Dienst der guten Sache und machten der Jugend das gemeinsame Musizieren mehr als nur schmackhaft. Auf Anregung von Roland Fesl wurde diese Sommeraktion vor einigen Jahren ins Leben gerufen und bekam großen Zuspruch. Auch das Marschieren beim Musizieren wurde geübt, will man doch fit sein, um später in der Stadtmusik Korneuburg den Anforderungen entsprechen zu können.

Der Spaß blieb nicht auf der Strecke. Es wurde viel gelacht, sei es beim gemeinsamen Mittagessen oder in den Pausen zwischendurch. Doch am Ende wurde es noch einmal so richtig ernst, gab es doch ein Abschlusskonzert für Freunde und Verwandte am Kirchenplatz. Die Kids konnten zeigen, was sie während der Sommermusiktage gelernt hatten. Tosender Applaus und Rufe nach einer Zugabe waren eine schöne Belohnung für die intensive Sommerarbeit.