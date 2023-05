Korneuburger City wird wieder zur Konzert- und Partyzone

Coole Gigs und heiße Temperaturen: Die City wird im Juli und August wieder zur Party- und Tanzzone . Das Epizentrum liegt am Hauptplatz vor dem Rathauscafé und der Musikbar. Für den Erfinder, Initiator und Organisator Martin Grünbeck ist es bereits das zehnte Jahr, dass er seine „Sommerterrasse“ durchzieht, - auch heuer wieder mit zahlreichen Stars, Bands und Formationen, die dank breitem Spektrum fast jeden Musikgeschmack abdecken. Der NÖN liegt bereits das Programm vor - und das hat es durchaus in sich.

Die exquisite Jazz-Formation „Jazz Lab“ mit der Musik von Wes Montgommery, Charlie Parker, Stevie Wonder und Herbie Hancock eröffnet am Donnerstag, 29. Juni, den Reigen. Dann folgen jeweils an jeden weiteren Donnerstag die Feel-Good-Show der Band „Maalo“ mit der Hommage an eine besondere Ära und an Soul, Funk und Reggae. „Douglas Linton & The Plan Bs“, ein Austro-Texaner mit Südstaaten Soul und vibrierenden Blues, ist genauso vertreten wie Szene-Soul-Star Peter Duke mit seinem „Wohnzimmer“: Er serviert Soul- und Funk-Legenden aus den 1960igern bis heute.

Schon Stammgäste sind Patrizia Ferrara, Amina & the Austronauts, Patricia Hill, Melvee und die Hälfte der A-capella-Legende „Die Echten“ mit Christine Kisielewsky und Stephan Gleixner und ihrem Projekt „Leelah Sky“. Das Highlight gibt es dann zum Abschluss am 29. August mit „Mr. Funkastic“ vulgo Michal Oberman und seinen Mannen sowie der sich formierenden „Sommerterrasse All Star Band“ mit Gästen, die für Rockiges, Funkiges, Klassiker und ein paar Überraschungen sorgen werden.

„Dass die Sommerterrasse ohne kulturelle Förderung trotzdem bereits zum zehnten Mal stattfinden kann, ist eigentlich schon ein Wunder Organisator Martin Grünbeck

Die NÖN sprach mit Organisator Martin Grünbeck über das bereits seit zehn Jahren funktionierende System „Sommerterrasse“. „Dafür gibt es drei Komponenten“, erklärt er. Zum Einen stehen Bernhard Zauner und Michael Schödl, Betreiber des Rathauscafés und der Musikbar, als Veranstalter und Kostenträger hinter dem Projekt.

„Zweitens: Meine perfekte Zusammenarbeit als künstlerischer Leiter und Gestalter mit Michal Oberman, der für Technik und Sound sorgt, und drittens das Publikum der Sommerterrasse, zum großen Teil Korneuburger, aber auch Gig-Touristen, die zur Veranstaltung aus Wien, St.Pölten, Tulln und Stockerau anreisen“, führt Grünbeck weiter aus.

Martin Grünbeck verspricht einen "sommerlichen Genuss auf allen Ebenen". Foto: Preineder

Das Flair ist tatsächlich einzigartig. Die Menschen hinter der Sommerterrasse, die Musiker auf der Red-Carpet-Stage und das Publikum, Gäste des Cafés und der Bar, machen diese Konzertreihe zu dem, was sie ist: eine mittlerweile legendäre und über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Institution.

Die Stadtgemeinde Korneuburg trägt ihren Teil dazu bei: Sie ermöglicht es seit nunmehr neun Jahren, auf öffentlichem Platz zu konzertieren, gibt aber auch die Veranstaltungen über Newsletter und Stadtzeitung bekannt. Zum Zehn-Jahr-Jubiläum hat Bürgermeister Christian Gepp Unterstützung zum heurigen Abschlusskonzert bei der Sommerterrasse zugesagt.

„Dass diese ohne jegliche öffentliche Unterstützung, ohne kulturelle Förderung trotzdem bereits zum zehnten Mal stattfinden kann, ist eigentlich schon ein Wunder, das macht sie aber so wunderbar!“, findet Organisator Grünbeck. Er weiß aber auch: „Zuletzt ist es für alle Anwesenden ein sommerlicher Genuss auf mehreren Ebenen.“

