Mel Verez bezauberte mit ihrer Band „Mel Vee“ die Korneuburger

Die „Sommerterrasse“ von Martin Grünbeck vor dem Rathauscafé/der Musikbar hatte wieder ein Highlight zu bieten: Die grandiose Sängerin Mel Verez rockte mit ihrer Band „Mel Vee“ die Bühne. Schon nach den ersten Songs tobte das Publikum, beim vierten wurde bereits getanzt und bis zum Ende des Gigs wurden es immer mehr, die sich auf dem „Parkett“ tummelten.

Neben Songs von Bruno Mars, Dua Lipa, Moloko oder Justin Timberlake bekam die Sommerterrasse auch mit genialen Songs aus eigener Feder der Künstlerin diesmal eine deutliche Verjüngungskur. Ihre eigenen Songs wie „You´ve got that something“ oder „As Long as you are there“ zeigen deutlich, dass Mel Verez nicht nur den Soul im Herzen und den Funk im Blut hat, sondern auch eine Hand für Text und Komposition.

Martin Grünbeck bedankte sich, ganz Gentleman, mit einem Blumenstrauß für das grandiose Konzert bei Mel Verez. Foto: privat

In der Vorankündigung hatte sie eine „fette Party“ versprochen – und Wort gehalten! Nebenbei den Besucherrekord eingestellt, Generationen verbunden, Lächeln in die Gesichter gezaubert, Geburtstagsgrüße gesungen und Dancemoves gecoacht. Letztendlich bebte der Hauptplatz bei „Flowers“ von Miley Cyrus und Organisator Martin Grünbeck ließ es sich nicht nehmen, solche auch zu überbringen.