Photovoltaik fürs Vereinsheim

Die Photovoltaik-Offensive der Gemeinde geht weiter, auf dem Dach des Vereinshauses des SV Spillern wird eine 45-kW-PV-Anlage installiert. Wieder wie zuletzt bei der FF Spillern mit Bürgerbeteiligung, verrät SPÖ-Bürgermeister Thomas Speigner: „Bei der Feuerwehr ist es schon sensationell gelaufen, da haben wir in 32 Minuten alle Anteile verkauft. Man sieht, dass das Interesse an erneuerbarer Energie in Spillern sehr groß ist.“

Die Anlage am Sportplatz wird im April oder Mai montiert. Die Verzinsung beläuft sich auf drei Prozent, damit wäre das eine „ideale Sparform“, findet Speigner: „Man investiert in den Klimaschutz und kann gleichzeitig davon profitieren.“

Weitere PV-Anlagen in Planung

Ein großes Projekt wird im Sommer umgesetzt: Eine PV-Anlage mit 110 kW kommt auf das Gebäude der neuen Volksschule im Ortszentrum. 110 entspricht etwa 45 bis 50 Haushalte. Es wird über die Volksschulgemeinde abgewickelt. Das erste Gemeindegebäude mit Photovoltaik war 2019 das Gemeindezentrum selbst, es war der Start der PV-Offensive, damals allerdings noch nicht mit Bürgerbeteiligung. Für die Gemeindewohnhäuser, den Tennisclub und den Kindergarten sollen weitere Anlagen bald installiert werden.

