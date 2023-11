Zweite Runde startet: Mehr Ökostrom für Leitzersdorf

Solarpaneele zieren die Dächer von immer mehr Häusern in Österreich. Damit die Gemeindedächer gut ausgenutzt werden können, arbeitet die Gemeinde Leitzersdorf mit einem Bürgerbeteiligungsprojekt. Unter dem Titel „Sonnenkraftwerk Leitzersdorf“ wurden bereits auf den Dächern des Gemeindeamtes und der Volksschule Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen.

Jetzt geht das Projekt in die zweite Ausbaustufe. Nach dem Beschluss in der Gemeinderatssitzung ist die Webseite, über die Privatpersonen Paneele kaufen können, am 5. Oktober online gegangen: https://www.sonnenkraftwerk-gemeinde.at/leitzersdorf-2. Mit 418 Euro pro Paneel kann man eines kaufen und an die Gemeinde leasen. Die zahlt dafür sieben Jahre lang jährlich 67,10 Euro an die Privatinvestoren zurück, die dadurch einen Gewinn von über 50 Euro einfahren.

Sonnenkraft auf Bauhof und Feuerwehr

Insgesamt 62 kWp sollen die beiden Anlagen produzieren, die auf den Dächern des Bauhofs und des Feuerwehrhauses errichtet werden. Damit werden im Jahr mehr als 26 Tonnen CO2 eingespart und genug Energie für 17 Familien erzeugt.

Bürgermeisterin Sabine Hopf rührt, unterstützt vom gesamten Gemeinderat, die Werbetrommel für das Projekt: „Klimaschutz bewegt uns in Leitzersdorf seit jeher. Das 'Sonnenkraftwerk Leitzersdorf' ist eine Investition in saubere Energie und in die Zukunft unserer Bevölkerung. Die Gemeinde spart Stromkosten und die Bürger profitieren von attraktiven Zinsen. So schützen wir gemeinsam das Klima.“