Nordlichter ließen Himmel im Bezirk Korneuburg blutrot leuchten

Solche Bilder kennt man normalerweise nur aus Norwegen oder Island, die starke Sonnenaktivität sorgt aber dafür, dass das sensationelle Naturschauspiel auch in Österreich gesichtet werden kann: die Nordlichter. Manche hatten am Sonntagabend Glück und beobachteten den rötlichen Schimmer am Himmel - so auch Sandy Bauer Wagner, die in Stockerau vom Balkon aus die Kamera gezückt hat.

Und in Korneuburg war Eric Lebeth erstaunt: „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Polarlichter von der Werft aus sehen würde.“