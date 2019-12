Der Wegfall von Subventionen des AMS NÖ und des Landes NÖ führt zu drastischen Einschnitten bei den soogut-Sozialmärkten. Dies betrifft die Filialen in Stockerau, Amstetten, Heidenreichstein, Mödling, St. Pölten, Ternitz und Tulln sowie die drei Verkaufsstellen in Horn, St. Valentin und Waidhofen an der Ybbs.

„Die Versorgung von 27.000 armutsgefährdeten Menschen mit leistbaren Lebensmitteln, darunter 11.000 Kindern, hat für uns höchste Priorität. Eine massive Personalkürzung ist die einzige Möglichkeit den Fortbestand unserer soogut-Sozialmärkte auch in Zukunft gewährleisten zu können“, erklärt Wolfgang Brillmann, SAM NÖ-Geschäftsführer. Er ergänzt, dass man nun zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter suchen würde, um die Personalengpässe aufzufangen.

Uschi Oswald, Sprecherin der soogut-Märkte, führt weiter aus: „Wir haben ja bereits ehrenamtliche Mitarbeiter in den Märkten und sind dankbar für ihr Engagement.“ Damit die soogut-Märkte jedoch weiterhin helfen können, braucht es weitere Kräfte, die fix in die Dienstpläne eingebunden werden und regelmäßig mitarbeiten. Außerdem freuen sich die Märkte über Geldspenden.