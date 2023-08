Lieferdienst für gerettetes Essen bringt Waren direkt vor die Haustür

Einen Service der anderen Art bietet die neue Initiative „Noch gut“ an. Um nur zwölf Euro bekommt man einen Einkaufskorb, gefüllt mit einer bunten Mischung aus geretteten Lebensmitteln im Wert von rund 50 Euro. Neben der Foodbox ist „Noch gut“ nun schon das zweite Projekt in Gerasdorf, das sich gegen das Wegwerfen von Speisen richtet. Der Unterschied dabei ist, dass bei „Noch gut“ die Lebensmittel nicht abgeholt werden müssen, sondern direkt nach Hause geliefert werden können. Damit wolle man auch älteren Leuten unter die Arme greifen, die oft Schwierigkeiten beim selbstständigen Einkaufen hätten, erzählt Cecilia Tardon Torres, die hinter der neuen Initiative steckt.

Die Kapellerfelderin ist in Gerasdorf durch ihren gemeinnützigen Verein „Eve’s help club“ bekannt und betreibt in Wien-Floridsdorf einen Sozialmarkt. Dort ist es bei den wartenden Kunden in letzter Zeit allerdings häufig zu Problemen gekommen, schildert Tardon: „Es war unfair, weil die Ersten die gute Ware bekommen haben und die anderen quasi die Reste.“ Viele der übergebliebenen Lebensmittel seien dann nicht mehr genommen worden und mussten entsorgt werden. „Wir mussten sie zum Bauernhof wegbringen, obwohl sie noch gut waren“, klagt die Initiatorin.

Als die Reste immer mehr wurden, kam Cecilia Tardon die Idee, Einkaufskörbe bereits vorher zu befüllen. Damit soll jeder gleich gute Waren bekommen und weniger lange vor dem Laden warten müssen, erzählt sie. Außerdem würden dann weniger Lebensmittel weggeschmissen werden. Ab September will Tardon die Körbe beim Sozialmarkt ausgeben, vor drei Wochen hat sie allerdings bereits in Gerasdorf das Pilotprojekt gestartet, bei dem jeder, der möchte bei Tardon persönlich oder via Facebook einen Korb bestellen kann. Bis jetzt findet die Initiative großen Anklang in der Bevölkerung: „Die Leute freuen sich schon richtig auf den Korb“, meint Cecilia Tardon glücklich. Rund 50 Behälter habe man bereits verteilt. Die Abnehmer sind bunt gemischt: Einerseits nehmen sozial Bedürftige das Angebot an, andererseits sind auch Menschen dabei, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzen.

Überraschungsei für Erwachsene

Als „Überraschungsei für Erwachsene“ bezeichnet eine Kundin die „Nocht gut“-Lieferung, erzählt Cecilia Tardon. Denn bestückt wird der Korb mit dem, was die Geschäfte hergeben. Tardon und ihre Helferinnen versuchen, in jedes Gefäß eine ausgewogene Mischung aus gesunden Lebensmitteln, ein paar Süßigkeiten, aber auch Windeln oder Tierfutter zu füllen. Was genau im Korb landet, kann sich der Käufer nicht aussuchen.

Dass die Sachen dadurch stattdessen bei den Menschen zu Hause im Abfall landen, kann sich Cecilia Tardon allerdings nicht vorstellen: „Das wird nicht weggeschmissen. Wenn man es nicht isst, wird es weitergegeben.“ Bei den Überraschungssäckchen bei „too good to go“ sei es auch nicht anders, meint sie. Außerdem würden die Kunden nun mehr Sachen verkochen, die sie sonst nie gekauft hätten. Für den Fall der Fälle hat Cecilia Tardon dennoch eine Facebook-Gruppe erstellt, in der Menschen ihre Lebensmittel tauschen können, sogar dann, wenn diese nicht im Korb enthalten waren. Und auch bei Abnehmern mit speziellen Essgewohnheiten, wie etwa Veganern, versuche man beim Befüllen Rücksicht zu nehmen. „Wir wollen, dass die Leute zufrieden und die Körbe voll sind“, meint die Initiatorin.

Bestellen kann die Körbe jeder, der möchte, um eine Spende von zwölf Euro bei Anlieferung oder acht Euro, wenn man die Waren selbst bei Cecilia Tardon in Kapellerfeld abholt. Das Geld geht dabei direkt an die Sozialprojekte von Eve’s Helpclub, der derzeit besonders Waisenheime in Rumänien und alleinerziehende Mütter in Syrien unterstützt.

Weil durch mehr verkaufte Körbe auch die Spendeneinnahmen steigen, hofft Tardon, dass sich die Kundschaft in nächster Zeit vergrößert. Sie will ihr Angebot auch in den Nachbardörfern bekannt machen und somit besonders älteren Menschen unter die Arme greifen, die kein Auto besitzen und den nächsten Supermarkt nur schwer erreichen können. Genug Lebensmittel würde „Noch gut“ auftreiben können: Bisher fahren Tardon und ihre ehrenamtlichen Helfer aus Personalnot nur an einigen Tagen zu ihren Partnergeschäften. Zu holen gebe es aber jeden Tag etwas.