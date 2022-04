Sozialgreißler bittet um Warenspenden

Werbung

Der Sozialgreißler bittet am 20. und 21. April ab 9 Uhr vor dem Billa Plus-Markt um Warenspenden für das Geschäft, das Doris Pamminger in der Stockerauer Straße 11-13 betreibt. Hier können Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht, günstiger einkaufen.

Und es werden immer mehr, die sich einen Einkauf im normalen Supermarkt nicht mehr leisten können. Die Teuerungswelle spürt ihre Kundschaft besonders. Vor allem viele alleinstehende Pensionisten, bei denen das Geld bisher gerade gereicht hat, kommen nun ins Geschäft. "Es sind fast ausschließlich Frauen", erzählt die Leiterin. Aber auch geflüchtete Ukrainer zählen in jüngster Zeit zu ihren Kunden.

Pamminger appelliert deshalb an die Korneuburger: "Wir haben derzeit einen wahnsinnigen Bedarf an Grundnahrungsmittel." Gebraucht wird alles, was länger haltbar ist - von Konserven über Nudeln bis zu Hygieneprodukten,

Am Mittwoch und Donnerstag kann man seine Warenspenden direkt vor dem Billa Plus-Markt beim Stand des Sozialgreißlers abgeben.

