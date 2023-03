Im Bezirk 1,4 Millionen Euro Schaden aufgedeckt

220.000 Euro hat eine vornehmlich in Korneuburg wohnhafte Frau an Sozialleistungen erschlichen: Das zählt zu den bemerkenswertesten Sozialbetrugsfällen im Bezirk, die die Polizeiinspektion Korneuburg in enger Zusammenarbeit mit der Task Force „Sozialleistungsbetrug“ (TF Solbe) aufgedeckt hat. Die österreichische Staatsbürgerin hat vorgegeben, blind zu sein, und behauptet, dass ihr Lebensmittelpunkt in Österreich sei.

„Sie hat 2022 aber nur 14 Tage in Österreich verbracht“, schildert Solbe-Landeskoordinatorin Kirsten Zehetgruber. Die restliche Zeit war sie in Tunesien. Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) hat einen Verdachtsmoment gemeldet, die Erhebungen begannen niederschwellig und wurden schließlich mit Hilfe des Bundeskriminalamts (BKA) aufs Ausland ausgeweitet. Dass ihre körperliche Beeinträchtigung nicht ganz der Wahrheit entsprechen kann, wurde bei einer polizeilichen Beobachtung festgestellt.

Da ist wirklich jeder geschädigt, der in den Steuertopf einzahlt. Josef Dötzl, Landeskriminalamt

Eine Untersuchung stand bevor: „Je näher sie zum Krankenkasse-Gebäude kam, desto mehr hat sich ihre Haltung verändert. Sie musste sich plötzlich bei jemandem einhängen“, beschreibt Margit Schuberth von der Polizeiinspektion Korneuburg. Die Beamten fanden heraus, dass sie sich ab dem Jahr 2015 Sozialleistungen zu Unrecht ausbezahlen hat lassen. „Da ist wirklich jeder geschädigt, der in den Steuertopf einzahlt“, betont Josef Dötzl, der die seit 2019 in Niederösterreich bestehende Task Force mit Sitz in Korneuburg leitet.

Zur Verhandlung ist der Fall noch nicht gekommen, Anzeige wurde aber bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Derzeit wird untersucht, inwieweit ihre Augen tatsächlich beeinträchtigt sind.

Die Delikte, die die TF Solbe aufdeckt, sind vielfältig: Kassieren von Sozialleistungen während der Schwarzarbeit, von Familienbeihilfe, Kinderzulage, Ausgleichszahlung, Berufsunfähigkeits- und Invaliditätspension, Pflegegeld, E-Card-Missbrauch oder Einschwindeln in das österreichische Gesundheitssystem. Asylbetrug, Scheinehen, Auslandsaufenthalt – und die Frage, wo der Lebensmittelpunkt tatsächlich ist. Darauf wird besondere Aufmerksamkeit gelegt, wenn eine Person dauerhaft im Ausland widerrechtlich von österreichischen Sozialleistungen lebt.

Task Force: Wahrheitsfindung als oberstes Gebot

Wie einfallsreich Menschen sein können, kann Solbe-Landesverantwortlicher Dötzl mit etlichen Beispielen schildern. Ein Mann gab über Jahre vor, gehbehindert zu sein – dabei war er einer der begehrtesten Tennislehrer in Österreich. Aber es gibt auch die andere Seite. Gleich drei Nachbarn erstatteten Meldung, nachdem sie zu oft den Satz „Macht es doch so wie ich!“ einer Frau hörten. Ihre Sozialleistungen waren aber nach mehreren Krankheitsfällen gerechtfertigt.

„Uns ist wichtig, die Wahrheit herauszufinden“, betont Dötzl. Wenn sich herausstellt, dass sich der Verdacht nicht erhärtet, ziehen sich die ermittelnden Beamten zurück. „Das ist in vielen Fällen so.“ Die Zahl der aufgeklärten Fälle interessiert ihn, egal, welches Ergebnis am Ende steht. „Und ein ganz großes Anliegen ist uns, was schon im Vorfeld verhindert werden kann. Was kann ich zwischenmenschlich abklären?“

Die Vernetzungstreffen mit Stakeholdern sind daher wichtig. Zuletzt fand eine Zusammenkunft (7. März) in der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg statt. Gastgeber waren Chefinspektor Alois Schnaitt, Bezirksverantwortlicher der TF Solbe, und Bezirksinspektor Harald Edelmann, Bezirksteamleiter der TF Solbe. Die Zusammenarbeit mit Land NÖ, Österreichischer Gebietskrankenkasse, Arbeitsmarktservice, Pensionsversicherungsanstalt, Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen und der Finanz, der Finanzpolizei, dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl sowie Zoll wird für wichtig gehalten.

NÖ-Schadenszahl seit 2019: 18,5 Millionen Euro

„Wir wollen niemanden um Sozialleistungen bringen, die ihnen auch zustehen, sondern das aufdecken, wo wirklich Missbrauch betrieben wird – unabhängig von der Nationalität“, betont Werner Schlacher vom Bundeskriminalamt (BKA). Niederösterreichweit werden aktuell rund 1.600 Akte mit einer Schadenssume von mindestens 18 Millionen Euro bearbeitet. Bei 608 Fällen ist die Schadenssumme noch nicht bekannt. Bislang konnte in 73 Prozent der Fälle der Schaden dem Staat Österreich zugeführt werden oder wurde die weitere Auszahlung an Betrüger gestoppt.

„In Niederösterreich sind wir herausragend, darauf darf ich stolz sein“, strahlt Dötzl. Im Bezirk Korneuburg wurde seit 2019 ein Schaden von rund 1,4 Millionen Euro aufgeklärt. „Die Arbeitsgemeinschaft der Task Force ist im Bezirk äußerst erfolgreich“, betont Bezirksverantwortlicher Alois Schnaitt.

Die zwei Landeskoordinatoren werden bald auf drei Personen aufgestockt: Andreas Richter, derzeit noch bei der Polizeiinspektion Korneuburg, wechselt in diese Funktion zum Landeskriminalamt (LKA). Dass die Fälle derzeit leicht zurückgehen, führt Dötzl auch darauf zurück, „dass die Leistungsträger sensibilisiert sind, schon bei der Antragsstellung wird vieles aufgedeckt“. Genau deshalb ist der Austausch beim Vernetzungstreffen auf Bezirks- und Landesebene wichtig: Das Wissen, worauf man achten muss, wird weitergegeben.

