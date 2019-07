„Einige Kunden haben Angst, dass wir zusperren. Doch genau das Gegenteil ist der Fall: Der Markt in der Manhartstraße ist sehr erfolgreich und bleibt auf jeden Fall im Betrieb“, verspricht er. Als größter Nahversorger im Stadtkern will Unfried sogar in die Filiale investieren: „Wir planen eine Modernisierung und eventuell eine Erweiterung“, kündigt er an.