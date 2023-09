„Masters of Dirt“ baut in Korneuburg ein neues Headquarter

Mit dem Spatenstich für das neue „Masters of Dirt“-Headquarter in Korneuburg will Georg Fechter eine neue Ära seiner persönlichen Erfolgsgeschichte einläuten. Der Mastermind hinter „Masters of Dirt“ ist mittlerweile mit 250 Freestyle-Shows in über 20 Ländern der Welt vertreten, daneben entwickelte der 36-Jährige in den vergangenen Jahren mit „Masters of Merch“ ein weiteres Standbein seiner Firmengruppe. Nun setzt er mit dem Bau einer neuen 2.500 Quadratmeter großen Zentrale ein weiteres Zeichen in der Entertainment- und E-Commerce-Branche.

Als besonderes Highlight wird der „Pick and Pack“-Bereich gesehen, der die Logistik und effiziente Abwicklung von E-Commerce-Bestellungen verschiedener Partner wie Fabio Wibmer, Camo & Krooked und GoStudent deutlich vereinfachen wird. Darüber hinaus ermöglicht die Multifunktionshalle Fremdfirmen die gezielte Lagerung von Waren durch speziell entwickelte Hochregale.

Spatenstich (v.l.): Christoph Schuster, Alexander Fend, Wolfgang Vanek, Georg Fechter, Bernd Mösslacher, Martina Meister und Christian Gepp. Foto: Fechter Management/Stefan Moesslacher, Fechter Management/Stefan Moesslacher

Der Showroom bietet eine Auswahl außergewöhnlicher Fahrzeuge und die neueste „Masters of Dirt“-Mode.„Dank tatkräftiger Unterstützung der Gemeinde mit Bürgermeister Christian Gepp möchte ich einen Impuls für die Entertainment-Szene in Korneuburg und Umgebung setzen“, sagt Fechter. Schon jetzt werde sein jährlicher „Masters of Dirt“-Sale gut aufgenommen.

Der Fokus von „Master of Dirt“ liegt 2024 in der Erschließung weiterer Gebiete für die Freestyle-Show in Deutschland, Italien und der Schweiz. Der Vorverkauf für die Live-Shows in Österreich (Wien, Salzburg, Graz, Innsbruck, Linz) ist bereits im vollen Gange: Das Team verspricht auch für die neuen Shows innovative neue Elemente, die man bisher noch nicht gesehen hat.

Fechter hat vor 20 Jahren die erste Freeride-Show in Wien veranstaltet und landete selbst 2005 als erster Österreicher einen Backflip auf dem Mountainbike. Sein Fleiß und Mut lässt nun einen weiteren Traum von ihm wahr werden.