Neuer Radweg bindet Gerasdorf an die U-Bahn an

Die Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien setzt den Ausbau des Radwegenetzes ambitioniert fort. Mit dem neuen Geh- & Radweg entlang der Seyringer Straße wird eine direkte Verbindung zur U1 Leopoldau geschaffen. Der Spatenstich für den 1,2 Kilometer langen Geh- und Radweg fand am 19. Oktober statt. Die Fertigstellung geht sich noch dieses Jahr aus.

Der neue Weg verläuft getrennt durch einen zwei Meter breiten Grünstreifen entlang der Seyringer Straße, vom Hofer-Parkplatz in Gerasdorf bei Wien bis zur Illgasse in Wien. Die neue Verbindung ist asphaltiert und beleuchtet. Über die Almgasse und den Mehrzweckstreifen in der Thayagasse geht es bis zur U1 Leopoldau. Von dort führt das Wiener Radwegenetz durch die Bundeshauptstadt. Das Projekt wird von der Stadtgemeinde Gerasdorf bei Wien errichtet und finanziert und erhält auch eine Förderung des Landes Niederösterreich von über 50 Prozent.

„Eine sichere Fahrt auf der rund 1,2 Kilometer langen Radverbindung direkt nach Leopoldau zur U-Bahn ist schon lange geplant und wird nun endlich umgesetzt: Baulich getrennt, asphaltiert und beleuchtet! Ich freue mich, dass dieses Herzensprojekt noch im heurigen Jahr realisiert wird“, so Bürgermeister Alexander Vojta.