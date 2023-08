Radweg ins Nirgendwo?

Man kennt das vielleicht: Manche Schilder sind schon so lange da, dass sie gar nicht mehr auffallen oder dass man den Sinn nicht mehr hinterfragt. So passiert auch einem Korneuburger, der an der Kreuzung Laaer Straße/Stettner Weg ein Hinweisschild auf einen Radweg nach Stetten entdeckt hat.

„Jetzt wohne ich 30 Jahre da und wusste gar nicht, dass dort ein beschilderter Radweg startet“, grübelt ein Korneuburger, der die Strecke auf der Suche nach dem Radweg abgefahren ist. Seine Erkenntnis: „Es ist das einzige derartige Schild auf dieser Strecke – am Badeteich Bisamberg ist man als Ortsunkundiger schon heillos verloren.“

Auch beim Korneuburger Bauamt ist man ein bisschen ratlos. Das Schild sei definitiv schon alt und stammt nicht von der Stadtgemeinde, sagt Bauamtsleiter Wolfgang Schenk, der jetzt zu ergründen versucht, ob sich ein überregionaler Radweg hinter dem Hinweis verbirgt. „Wir suchen gerade nach weiterführender Beschilderung“, erklärt er. Wird er nicht fündig, dann wird das Schild vermutlich bald der Vergangenheit angehören ...