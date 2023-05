Spirituosen- und Cocktailfestival feiert in Korneuburg Premiere

Das Stadtmarketing Korneuburg präsentiert mit „Speak Spirits“ eine Premiere: Am Freitag, dem 12. Mai, findet erstmals ein Spirituosen- und Cocktailfestival der besonderen Art statt. In den historischen Räumlichkeiten des Rathauses haben die Gäste die Möglichkeit, sich in die Welt des Gins, Whiskeys und Rums entführen zu lassen.

An drei verschiedenen Bars wird Besuchern neben besonderen „Signature Drinks“ ein ausgesuchtes Sortiment an seltenen und exklusiven Spirituosen zur Verkostung geboten. Neben fachkundigen Barkeepern - die gerne für Beratungen zu Verfügung stehen - sind ebenso Vertreter von bekannten Spirituosenmarken vor Ort und bieten durch Vorträge die Möglichkeit, noch tiefer in diverse Themen einzutauchen. Für den richtigen Sound und gute Stimmung sorgt DJ JOANiSH, unterstützt durch rasselnde Shaker und klimpernde Eiswürfel. Ebenso wird mit einem kleinen Foodcorner für das leibliche Wohl gesorgt.

Tickets: Der Vorverkauf erfolgt im Stadtmarketing Korneuburg, Hauptplatz 39 (Eingang gegenüber der Raiffeisenbank) zu den Öffnungszeiten und im Qube Wein & Bar, Stockerauer Straße 19. Im Kartenpreis inbegriffen sind Jetons im Wert von 15 Euro, die Jeton-Ausgabe erfolgt an der Abendkassa. Während der Veranstaltung erfolgt der Verkauf von Speisen und Getränken ausschließlich über Jetons, diese sind vor Ort erhältlich. Kartenverkauf ab 18 Jahren. Vorverkauf: 20 Euro, Abendkassa: 23 Euro

Online-Gewinnspiel für Korneuburgs Kunden: Den wirtschaftlichen Aufschwung der 20er Jahre wünscht das Stadtmarketing auch lokalen Unternehmen und stellt daher im Zuge eines Gewinnspiels insgesamt 50 Eintritts-Tickets für zwei Personen für das „Speak Spirits“-Event zur Verfügung. So funktioniert die Gewinnspiel-Teilnahme: Über die Social Media Kanäle des Stadtmarketings und der CITIES-App können Kunden das Lieblingsunternehmen nennen und mit ein paar Worten die Vorzüge hervorheben. Die Gewinnspielteilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Aus allen Teilnahmen zwischen 2. und 9. Mai werden am 10. Mai um 10 Uhr unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Gewinner per Zufallsgenerator gezogen.

Aktion der Freunde Shopping-Tage: Am Freitag, 12.5., und Samstag, 13.5., erhalten Shopping-Freunde beim Einkauf in teilnehmenden Geschäften einen Getränkegutschein. Alle die zu zweit, mit dem/der „Bestie“, also dem/der „Best friend forever“ (BFF) über 50 Euro einkaufen, erhalten den Gutschein für zwei Shots. Einlösbar ist der Gutschein im Qube Wein & Bar in der Stockerauerstraße 19 von 15. bis 20. Mai. Solange der Vorrat reicht, Gutscheinausgabe ab 18 Jahren.

Weitere Informationen: https://www.korneuburg.gv.at/Speak_Spirits

