Im Mai beginnt der Glasfaser-Ausbau in Spillern

In der Gemeinderatssitzung im vergangenen September wurde beschlossen, dass das Unternehmen „SpeedConnect“ den Glasfaserausbau in Spillern durchführen wird. Details über das Vorhaben erhielten interessierte Bürger am vorigen Dienstag an einem Infoabend durch die Experten der durchführenden Firma im Festsaal.

Das Interesse war groß, sämtliche Plätze waren belegt. Die einleitenden Worte sprach SPÖ-Bürgermeister Thomas Speigner: „Wie wichtig schnelles Internet zu Hause ist, haben wir in den letzten drei Jahren gesehen. Deshalb sind wir froh, dass ‚SpeedConnect‘ das in Spillern umsetzt.“ Geschäftsführer Christoph Schätz brachte den Anwesenden das Produkt näher. Er informierte auch über den Zeitplan: „Wir beginnen im Mai mit den Arbeiten und im ersten oder zweiten Quartal 2024 sind wir fertig. Dann kann jeder Glasfaser haben, der es will.“

279 Euro als Einmalzahlung pro Haushalt

Hierfür sei eine Einmalzahlung von 279 Euro zu leisten, einen Provider muss man sich dann eigenständig dazu buchen. „SpeedConnect“ legt die Glasfaser-Leitungen in die Häuser, pro 50 Wohneinheiten ist ein Verteilerkasten geplant.

In der Fragerunde wurden Unklarheiten beseitigt. Besucher Kurt Hahn war überzeugt und suchte gleich das Gespräch mit einem der Kundenberater, auch Matthias Kottek wird sich eine Glasfaser-Leitung legen lassen: „Ich bin dreimal die Woche im Homeoffice und langsames Internet kann ich mir nicht mehr leisten.“

