ÖVP-Frauen Bisamberg sammelten für Hochwasseropfer

Vor einigen Jahren stand die Heurigengemeinde nach einem plötzlich eingetretenen Wolkenbruch selbst unter Wasser und bedankte sich für die Unterstützung zahlreicher Institutionen nach der Naturkatastrophe, die unter anderem neben etlichen Kellern auch den gesamten Gemeindeparkplatz geflutet hatte. Mittlerweile ist man dank der Errichtung von Rückhaltebecken „relativ“ sicher vor solchen Starkregen-Katastrophen.

Die Erinnerung an dieses Ereignis bleibt seitdem fest in den Köpfen verankert, ebenso wie die mittlerweile manifestierte Solidarität jenen gegenüber, die nach den letzten Unwettern, vor allem in Kärnten und der Steiermark, dem Hochwasser zum Opfer gefallen sind. Die ÖVP-Frauen Bisamberg setzten jetzt ein Zeichen und sammelten für den guten Zweck.

Gegenüber der NÖN schilderte Obfrau Martina Strobl, wie es dazu kam: „Die Bilder aus den Unwettergebieten haben die Mitglieder sehr betroffen gemacht, daher war es uns allen ein Anliegen, rasch zu helfen, denn wer schnell hilft, hilft doppelt. Nach diesem Motto haben wir sofort gehandelt und an die Aktion 'Österreich hilft Österreich' zur Unterstützung der Hochwasseropfer im Süden des Landes eine Spende von 500 Euro überwiesen.“

Angesichts der erschreckenden Bilder erinnert sie in ihrer weiteren Eigenschaft als ÖVP-Umweltgemeinderätin daran, dass Starkregen auch im Weinviertel große Schäden anrichten kann, wie eben in Bisamberg im Jahr 2019. „Daher sollten wir alle versuchen, die Versickerung der Niederschläge zu fördern, durch Entsiegeln der Böden, Anlegen von Versickerungsflächen und Aufbau von Humus, damit das Wasser kontrolliert im Boden versickern kann. Damit kann man auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, mahnt Strobl ein, um für den Klimawandel und die damit einherschreitenden und unausweichlichen Folgen so gut wie möglich gerüstet zu sein.

Wie bereits eingangs erwähnt, wurde in Bisamberg zum Schutz vor Überflutungen eine Hangwasserschutzanlage mit großem Versickerungsbecken am Berg und im Ortsgebiet errichtet.