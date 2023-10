Stockerauerin Wendy Night traf „Eis am Stiel“-Star beim Charity-Radeln

Die Stockerauerin Michaela Wolf alias Wendy Night beteiligte sich beim 24 Stunden-Charity-Radfahren in der Millennium-City in Wien. Sechs Spinning-Bikes standen dafür zur Verfügung, das Einkaufszentrum spendete einen Euro pro Kilometer. Viele sportliche Menschen unterstützten die Aktion, indem sie gleichzeitig und hintereinander radelten.

Wolf radelte in einer Stunde 20 Kilometer. Als große Überraschung kam dann Schauspieler Zachi Noy, bekannt aus der israelischen 70er- und 80er-Jahre Filmreihe „Eis am Stiel“. Er war im Zuge seiner Auftritte in Alterlaa in Wien. „Nach dem Ausbruch des Krieges vor ein paar Tagen ist er sofort zu seiner Familie nach Israel zurückgekehrt“, erzählt Wolf.

Beim Charity-Radeln haben sich auch Schüler mit ihrem Direktor und Lehrer beteiligt (BORG Wr. Neustadt), die die Nacht durchgeradelt sind. Auch Ruder-Ex-Weltmeister Christoph Schmölzer sowie weitere bekannte Gesichter setzten sich für den guten Zweck ein und fuhren fleißig mit. Insgesamt sind 3.000 Euro fürs St. Anna-Kinderspital zusammengekommen und zusätzlich 1.000 Euro für den Verein „sports4everybody“.